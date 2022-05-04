【新冠肺炎】河南鄭州今起封城一周，富士康維持閉環生產

《經濟通通訊社４日專訊》河南省會鄭州今日（４日）零時起到１０日２４時起封城一周。

位於鄭州航空港區內的蘋果最大代工廠富士康表示，公司在鄭州市的園區將繼續生產，生產計劃

維持不變。富士康又指，維持封閉生產，營運不受影響。

儘管鄭州當局建議市民「不必囤積物資」、「不必恐慌」，但隨著封控令啟動，鄭州市民開

始囤貨，超市賣場內的物資被搶購一空，甚至網上流傳有民眾直接買下「整頭豬」。

有網友在微博上說，賣場比春節辦年貨的人潮還多，更有上海網友留言提示鄭州民眾「該囤

就囤，當時上海也是這麼說的保障充足」、「不搶真有可能餓死的」。

鄭州官方３日晚間發出「７３號通告」，稱當前疫情防控形勢嚴峻複雜，為有效阻斷疫情傳

播，鄭州在全市主城區範圍內開展多輪全員核酸檢測。

當局強調，將嚴格對出入鄭州的人員進行管理，全員非必要不離鄭州，確需離開的須持有

２４小時內核酸陰性證明及社區證明。市域外人員確需進入鄭州需持４８小時內核酸陰性證明，

並在進入鄭州後立即進行１次核酸檢測。

除封控區之外，主城區其他區域參照管控區標準管理，居民實行「足不出區、嚴禁聚集」，

並按照「應檢必檢，不落一人」的要求，４日起連續３天每日進行１次核酸檢測，學校暫緩開學

並啟動線上教學，各單位企業工作人員居家辦公，全市聚集性活動一律停辦。

鄭州市自今年３月以來，累計報告新增１６１宗新冠肺炎本土感染，包括３１宗確診個案及

１３０宗無症狀感染者，其中８２名患者已經康復出院。（ｃａ）

