【聚焦人幣】瑞銀料人幣進一步走弱，未來幾個月或「破７」

《經濟通通訊社４日專訊》美匯近日加快上漲，美元指數（ＤＸＹ）４月初至今上漲逾５％

。非美元貨幣顯著承壓，日本央行堅持政策寬鬆的立場，日圓跌破１３０，創２０年以來新低；

人民幣匯率早前連跌多日，跌穿去年１０月低位，見去年８月以來新低。投行瑞銀發表報告稱，

過去兩周人民幣兌美元大幅貶值，部分原因是美元進一步走強和日圓大幅貶值。

同時，經濟及出口增長疲弱、中美利差消失及資本流動的轉移亦意味著對人民幣的支持減少

。該行預計未來幾個月人民幣進一步走弱，並可能經歷「破７」，但到年底將回穩至６﹒９左右

。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤撰寫的報告指出，預期今年底人民幣滙價回

穩，因料屆時中國經濟增長勢頭將回升，市場信心改善；預期２０２３年中國經濟可進一步復甦

，美元強勢有所減弱，使人民幣兌美元於明年底回升至６﹒７。

該行相信，中國人民銀行希望通過人民幣滙率平衡多重目標，並希望避免形成單向預期。人

行已發出試探訊號暗示其希望通過下調外滙存款準備金率來減慢貶值勢頭。

報告指出，人行還有其他控制貶值的手段，包括進一步降準、在每日定價中重新引入逆周期

因子，以及加強對資本外流的控制。（ｃａ）



