《樓市亮話－湯文亮》俄烏衝突令香港樓價上升

《樓市亮話》近日大家睇到有不少業主劈價蝕讓新聞，甚至有記者問我第二季樓市會跌幾多

，我話點會跌，應該是升幾多，記者唔信，我亦沒有解釋，事實勝於雄辯。



一般人認為，樓市要到香港與國內通關，有大量購買力來港，才會起死回生，畢竟有很多業

主賣樓移居去英國，但是他們沒有留意，除了國內的購買力之外，已經有外國人來港買樓，有美

資物業代理行在香港設立首個亞太區辦公室，如果不是有相當客源，點會在香港設立首個辦公室

，而外資行的目標物業，最熱門的是甲級寫字樓，正所謂，春江水暖「甲」先知，當甲廈成交量

上升，豪宅租務亦會上升，繼而帶動整個樓市，有人話我搞錯，根據美國商會所說，有四成美資

想離開香港，其實，世界就是這樣的，在裏面的人想出去，在外面的人想入來，出出入入，有甚

麼咁大不了？



有一些人，一向話將資金放在香港不安全，拼命在外地買物業，在俄烏衝突之後，那些人不

但不再提在海外買物業，甚至將部分海外物業賣走，將資金調回香港，理由很簡單，就是他們見

到不少歐美國家以俄羅斯入侵烏克蘭為理由而沒收俄羅斯人資產，完全不理會私有產權是神聖不

可侵犯，已經有幾個俄羅斯家庭因資產被歐美國家沒收而自殺，如果他們不將海外資產調回香港

，他日歐美國家以莫須有罪名制裁中國，中國人的資產也會被沒收，即使他們已經入藉了其他國

家，被沒收資產的俄羅斯人就是一個好例子，前車路士班主阿布已經入藉英國好耐，但是他在歐

美的資產早已被沒收，現在要在阿塞拜疆生活，而車路士早已不屬於阿布。



現在的遊戲規則有所改變，今日大家仲會話私有產權是神聖不可侵犯，但過一段時間，大家

會覺得這是理所當然的，就算同人講話資產被歐美國家沒收，都只會被人話無危機感，點解唔一

早將資產套現，將資金調回香港，多了一批打算在海外買樓的人購買力，香港樓市又點會唔升？

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》





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