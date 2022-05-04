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即市新聞

04/05/2022 08:30

《樓市亮話－湯文亮》俄烏衝突令香港樓價上升

　　《樓市亮話》近日大家睇到有不少業主劈價蝕讓新聞，甚至有記者問我第二季樓市會跌幾多
，我話點會跌，應該是升幾多，記者唔信，我亦沒有解釋，事實勝於雄辯。

　　一般人認為，樓市要到香港與國內通關，有大量購買力來港，才會起死回生，畢竟有很多業
主賣樓移居去英國，但是他們沒有留意，除了國內的購買力之外，已經有外國人來港買樓，有美
資物業代理行在香港設立首個亞太區辦公室，如果不是有相當客源，點會在香港設立首個辦公室
，而外資行的目標物業，最熱門的是甲級寫字樓，正所謂，春江水暖「甲」先知，當甲廈成交量
上升，豪宅租務亦會上升，繼而帶動整個樓市，有人話我搞錯，根據美國商會所說，有四成美資
想離開香港，其實，世界就是這樣的，在裏面的人想出去，在外面的人想入來，出出入入，有甚
麼咁大不了？

　　有一些人，一向話將資金放在香港不安全，拼命在外地買物業，在俄烏衝突之後，那些人不
但不再提在海外買物業，甚至將部分海外物業賣走，將資金調回香港，理由很簡單，就是他們見
到不少歐美國家以俄羅斯入侵烏克蘭為理由而沒收俄羅斯人資產，完全不理會私有產權是神聖不
可侵犯，已經有幾個俄羅斯家庭因資產被歐美國家沒收而自殺，如果他們不將海外資產調回香港
，他日歐美國家以莫須有罪名制裁中國，中國人的資產也會被沒收，即使他們已經入藉了其他國
家，被沒收資產的俄羅斯人就是一個好例子，前車路士班主阿布已經入藉英國好耐，但是他在歐
美的資產早已被沒收，現在要在阿塞拜疆生活，而車路士早已不屬於阿布。

　　現在的遊戲規則有所改變，今日大家仲會話私有產權是神聖不可侵犯，但過一段時間，大家
會覺得這是理所當然的，就算同人講話資產被歐美國家沒收，都只會被人話無危機感，點解唔一
早將資產套現，將資金調回香港，多了一批打算在海外買樓的人購買力，香港樓市又點會唔升？
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》


＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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