【新冠肺炎】許樹昌：確診回落速度減慢，料新冠病毒已成風土病

《經濟通通訊社４日專訊》政府專家顧問兼中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，在電台節

目上表示，本港單日確診數字降至低３位數後，回落速度較慢，相信因為新冠病毒已經在本港成

為風土病，估計病毒始終都會在社區存在，難以完全清零。



＊食肆放寬至最多８人一枱風險可控＊



他表示，上月首階段放寬後，未見疫情明顯反彈，加上接種率進一步提高，認為現時有條件

再放寬防疫，但步伐不宜太急，食肆在母親節前放寬至最多８人一枱，風險可控，但酒吧要延至

５月１９日才能重開，最多４人一枱，主要因為顧客可能會在酒吧內走動，背景嘈雜，須大聲說

話等，風險相對高。



＊熔斷機制已發揮不到很大功效＊



許樹昌認為，現時疫情仍正緩慢回落，政府未必會在現階段推行全民強制檢測，但若日後與

內地商討通關，則可能要視乎內地衛健委人員的看法再決定。他提到內地一直在調整政策，由以

往的「清零」，改為「動態清零」，再傾向「社會面清零」，相信香港也會相應調整安排。

他又認為是否仍要保留航班熔斷機制值得商榷，因為旅客登機來港前須接種疫苗並檢測陰性

，到埗後要檢疫７日並接受多次檢測，而且本地檢疫酒店房間供應「鬆動」，亦毋須預留給本地

人隔離或檢疫，相信熔斷機制已經發揮不到很大功效。（ｃｌ）

