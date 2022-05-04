【新冠肺炎】食環署過去長周末檢控４９間餐飲處所違反防疫規例

《經濟通通訊社４日專訊》食環署過去長周末共檢控４９間餐飲處所，違反防疫規例。食環

署及警方於上周六至本周一，巡查了逾１５００間餐飲處所及３００多間其他處所。

食環署檢控４９間餐飲處所負責人涉嫌違反防疫規例，違規處所要暫停晚市堂食，其他營業

時段只可兩人一枱。食環署亦向六名涉嫌違反掃瞄安心出行的顧客發出定額罰款通知書。

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