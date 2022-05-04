【新冠疫苗】中央圖書館等五間社區疫苗接種中心將陸續關閉

《經濟通通訊社４日專訊》政府宣布，因應新冠疫苗接種的需求和社區疫苗接種中心的使用

情況，將由本月中開始陸續調整２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃社區疫苗接種中心的運作安排

。５間社區疫苗接種中心將會關閉，其中，香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會提供服務至５

月２２日；位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社

區疫苗接種中心將於６月１日起關閉。



＊中大醫院及葵涌林士德體育館擴大服務範圍＊



２１間社區疫苗接種中心（五間提供科興疫苗和１６間提供復必泰疫苗）會繼續於６月份為

市民提供新冠疫苗接種服務。

政府指，由５月１６日起，兒童社區疫苗接種中心每日上午１０時至下午６時開放。由６月

１日起，社區疫苗接種中心的開放時間為星期一至五上午１０時至下午６時，周末日則由上午８

時至晚上８時開放。每日下午１時３０分至２時３０分為清潔時間。

另外，由６月１日起，沙田圓洲角體育館及荃灣體育館兒童疫苗接種中心將會分別遷往沙田

香港中文大學醫院及葵涌林士德體育館。兩間疫苗接種中心亦會大服務範圍，為５歲至１１歲兒

童復必泰。



＊每日接種劑次七天移動平均值僅約２﹒７２萬劑＊



發言人解釋，政府於本年第一季一共加設了１８間疫苗接種中心，合共２８間社區疫苗接種

中心滿足市民接種疫苗的需求。當局留意到過去數星期接種需求減少，最新每日接種劑次的七天

移動平均值約只有２﹒７２萬萬劑。發言人強調，將繼續透過不同渠道推動「一老一幼」接種疫

苗，「疫苗到戶接種服務」亦會全速進行，為未曾接種新冠疫苗的７０歲或以上長者，或因病患

或殘疾而行動不便人士，上門免費接種科興疫苗。

