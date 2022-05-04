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04/05/2022 13:45

【新冠肺炎】何栢良：本港先與國際通關可行性較高

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，全球
已有１８０個國家及地區逐步取消入境防疫限制，並基本上取消本地社交距離措施，認為香港需
要急起直追，相信現階段進一步放寬防疫，對疫情影響不大，而香港首先與國際通關的可行性較
高。
　　他表示，一旦循復常方向發展，社區便會長時間出現零星個案，但只要重症比例不高，不影
響醫管局服務，社交距離措施亦不會大幅收緊，情況與內地的復常步伐不同。

＊港人北上陽性不斷，促查堵漏以助通關＊

　至於與內地通關，何栢良強調，內地要對本港有信心，才能創造通關條件，本港不能不斷輸出
個案到內地，以免「添煩添亂」，每日從深圳灣入境內地的４００至５００人當中，有２％檢測
陽性，建議當區查找原因，確認個案屬於病毒殘餘，抑或新近感染，並了解是否有個別檢測承辦
商的採樣程序有問題。
　他又指，本港要用更科學化的方式計算新冠死亡率，例如參考國際標準，說明每百萬人口的死
亡率，而不是以數學模式推算，指估計全港有４００萬至５００萬人口受感染只是「靠估」，並
非嚴謹的科學計算方法。（ｃｌ）

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