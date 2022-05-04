【特首選舉】馮驊主持危機管理委員會首次會議，為周日選舉作準備

《經濟通通訊社４日專訊》選舉管理委員會主席馮驊法官今日下午主持危機管理委員會首次

會議。選管會和各有關政策局及部門正積極籌備選舉工作，做好安全預案和應變計劃，為即將於

周日（８日）舉行的新一屆行政長官選舉中可能出現的各種情況作準備。



＊選委須帶同選委名牌進場＊



馮驊在會議上表示，由於疫情關係，為減少主投票站人流，投票時間會延長至兩小時三十分

鐘，即投票時間由上午９時至上午１１時３０分。選管會按照選舉委員會的五個界別，為選委劃

分不同的「建議投票時段」前往主投票站投票。選舉事務處已向選委送遞投票通知及相關選舉文

件，當中亦包括一張選委名牌。每名選委須帶同選委名牌，以便進入會展。進入會展時，所有人

（包括選委）都會接受簡單安檢。



＊聽取資科辦及警務處評估＊



另外，為應對２０１９冠狀病毒病，選舉事務處會在投票站和點票站實施多項防疫措施，包

括主投票站所在的會展的多個入口會設置發燒偵測系統，為到達主投票站人士進行體溫檢測，發

燒的選委將由投票站工作人員引領到特別投票間投票。

馮驊指出，危機管理委員會將會協助選管會在投票日密切監察選舉的進行，並處理因不同事

故而令選舉受影響的情況。在會議上，選管會聽取了政制及內地事務局及各有關政府部門，包括

政府資訊科技總監辦公室和警務處就不同情況的評估，以及投票日的部署。選舉事務處、民政事

務總署、政府新聞處、律政司、食衞局和衞生署亦在席間簡報關於選舉的籌備和協調工作。

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