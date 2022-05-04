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04/05/2022 17:22

【新冠肺炎】政府租用酒店作隔離，房間日租１０００至１６００元

　　《經濟通通訊社４日專訊》食物及衞生局局長陳肇始書面答覆立法會議員提問時表示，今年
２月初確診數字大幅飆升，政府設法從多方面增加社區隔離設施的供應以應付需求，包括租用商
業酒店。按社區隔離設施酒店計劃的安排，參與的酒店如提供硬件設施而不提供員工協助運作，
可獲每間房間每晚１０００元的租金；參與的酒店如全面協助運作，包括提供硬件設施及員工等
，則可獲每間房間每晚１６００元的租金。

＊個別酒店入住率曾達九成＊

　　她指用作社區隔離設施的酒店的入住率受多方面因素影響，包括疫情轉變，個別酒店入住率
曾達九成。截至４月２５日，有超過１﹒４萬人入住社區隔離設施酒店進行隔離。由於疫情變化
迅速，社區隔離設施酒店在某個時刻的使用率高低並不能準確反映實際情況。
　　在評估社區隔離設施的使用情況後，政府已適時調動相關酒店作其他合適的用途，例如用作
內地援港醫療隊的宿舍、醫院管理局及安老院舍在疫情期間為相關員工安排的宿舍、指定檢疫酒
店等。政府租用酒店作社區隔離設施整體所需費用視乎疫情發展和實際情況。由於疫情尚未完結
，現階段未能提供具體數字。

＊收到數宗酒店長期住客受影響的求助個案＊

　　政府收到數宗有關酒店長期住客因其入住酒店用作社區隔離設施而受到影響的求助個案。由
於涉及的問題屬酒店與住客之間的租務關係，政府並無直接角色參與。政府理解有意參加成為社
區隔離設施的酒店已經對其原有住客作出合理的安排。（ｃｌ）

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