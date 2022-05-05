《日出而作》鮑威爾指排除單次加息７５點子，美股暴漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３４０６１﹒０６ 升 ９３２﹒２７ ２﹒８１

標普５００ ４３００﹒１７ 升 １２４﹒６９ ２﹒９９

納斯達克 １２９６４﹒８６ 升 ４０１﹒１０ ３﹒１９

倫敦富時１００ ７４９３﹒４５ 跌 ６７﹒８８ ０﹒９０

法蘭克福ＤＡＸ １３９７０﹒３２ 跌 ６８﹒６５ ０﹒４９

巴黎ＣＡＣ ４０ ６３９５﹒６８ 跌 ８０﹒５０ １﹒２４

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒１９９０，歐元

兌美元１﹒０６１２



《公司業績》

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百威亞太（０１８７６）首季盈利３億美元增長２９﹒６％

冰雪集團（０８４２９）首季虧損收窄至５６萬元，不派息

棠記控股（０８３０５）首季虧損擴至３９８萬元，不派息

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《公司資訊》

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匯控（００００５）昨港英回購近１９﹒６萬股，總值９９７萬元

羚邦（０２２３０）推出日本動漫「新世紀福音戰士」特別版八達通卡

醫療診斷服務商雲康集團（０２３２５）開招，入場費約３９８５元

貝殼控股（０２４２３）介紹形式主板上市，下周三掛牌

百濟神州（０６１６０）倍利妥獲准治療兒童急性淋巴細胞白血病

開拓藥業（０９９３９）治療晚期肝細胞癌臨試完成美國患者首給藥

中生製藥（０１１７７）累購回本金８１５０萬歐元債券

中達集團（００１３９）合作廣東友倍親，累設３０家中醫診所

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《國企紅籌》

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錦江資本（０２００６）獲控股股東私有化完成，撤銷上市地位

中國有色礦業（０１２５８）料首季純利１億美元，同比增３３％

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《神州民企》

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中梁（０２７７２）４月銷售額按年挫７０﹒９％，按月跌３９﹒７％

新奧能源（０２６８８）擬發綠色優先票據，為債務再融資

旭輝（００８８４）４月合同銷售１０１億人幣按月跌１５﹒８％

海昌海洋公園（０２２５５）合資運營越南海洋主題公園

思摩爾（０６９６９）取消授出購股權，遵守上市規則

時代中國（０１２３３）４月銷售額３６億人幣，同比跌５５％

集一控股（０１４９５）擬購大宗商品方案商，訂框架

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《中國要聞》

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中證監指支持房企債券融資，促境外上市監管制度落地

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《匯市走勢》

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鮑威爾淡化加息０﹒７５厘可能性，美元走低澳元續升

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《國際要聞》

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美國國務卿布林肯染新冠，延後對華新政策演說

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《外圍經濟》

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聯儲局宣布加息半

厘，縮表規模４７

５億美元少於預期

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《新冠肺炎》

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上海昨增４６５１

病例，本輪疫情累

計陽性５９萬例

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《其他消息》

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摩通憂商品市場動

盪加劇

日股假期休巿，圓

匯１２９﹒２７

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