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即市新聞

05/05/2022 07:46

《日出而作》鮑威爾指排除單次加息７５點子，美股暴漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３４０６１﹒０６　升　９３２﹒２７　２﹒８１
　　標普５００　　　　　４３００﹒１７　升　１２４﹒６９　２﹒９９
　　納斯達克　　　　　１２９６４﹒８６　升　４０１﹒１０　３﹒１９
　　倫敦富時１００　　　７４９３﹒４５　跌　　６７﹒８８　０﹒９０
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３９７０﹒３２　跌　　６８﹒６５　０﹒４９
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６３９５﹒６８　跌　　８０﹒５０　１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒１９９０，歐元
兌美元１﹒０６１２
　
　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）首季盈利３億美元增長２９﹒６％
　　冰雪集團（０８４２９）首季虧損收窄至５６萬元，不派息
　　棠記控股（０８３０５）首季虧損擴至３９８萬元，不派息
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）昨港英回購近１９﹒６萬股，總值９９７萬元　　
　　羚邦（０２２３０）推出日本動漫「新世紀福音戰士」特別版八達通卡
　　醫療診斷服務商雲康集團（０２３２５）開招，入場費約３９８５元　
　　貝殼控股（０２４２３）介紹形式主板上市，下周三掛牌　　　　　　
　　百濟神州（０６１６０）倍利妥獲准治療兒童急性淋巴細胞白血病　　
　　開拓藥業（０９９３９）治療晚期肝細胞癌臨試完成美國患者首給藥　
　　中生製藥（０１１７７）累購回本金８１５０萬歐元債券　　　　　　
　　中達集團（００１３９）合作廣東友倍親，累設３０家中醫診所　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　錦江資本（０２００６）獲控股股東私有化完成，撤銷上市地位　
　　中國有色礦業（０１２５８）料首季純利１億美元，同比增３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中梁（０２７７２）４月銷售額按年挫７０﹒９％，按月跌３９﹒７％
　　新奧能源（０２６８８）擬發綠色優先票據，為債務再融資　　　　　
　　旭輝（００８８４）４月合同銷售１０１億人幣按月跌１５﹒８％　　
　　海昌海洋公園（０２２５５）合資運營越南海洋主題公園　　　　　　
　　思摩爾（０６９６９）取消授出購股權，遵守上市規則　　　　　　　
　　時代中國（０１２３３）４月銷售額３６億人幣，同比跌５５％　　　
　　集一控股（０１４９５）擬購大宗商品方案商，訂框架　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中證監指支持房企債券融資，促境外上市監管制度落地
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　鮑威爾淡化加息０﹒７５厘可能性，美元走低澳元續升
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　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美國國務卿布林肯染新冠，延後對華新政策演說
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　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯儲局宣布加息半
　　厘，縮表規模４７
　　５億美元少於預期
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海昨增４６５１
　　病例，本輪疫情累
　　計陽性５９萬例　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　摩通憂商品市場動
　　盪加劇　　　　　
　　日股假期休巿，圓
　　匯１２９﹒２７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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