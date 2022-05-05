《日出而作》鮑威爾指排除單次加息７５點子，美股暴漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３４０６１﹒０６ 升 ９３２﹒２７ ２﹒８１
標普５００ ４３００﹒１７ 升 １２４﹒６９ ２﹒９９
納斯達克 １２９６４﹒８６ 升 ４０１﹒１０ ３﹒１９
倫敦富時１００ ７４９３﹒４５ 跌 ６７﹒８８ ０﹒９０
法蘭克福ＤＡＸ １３９７０﹒３２ 跌 ６８﹒６５ ０﹒４９
巴黎ＣＡＣ ４０ ６３９５﹒６８ 跌 ８０﹒５０ １﹒２４
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒１９９０，歐元
兌美元１﹒０６１２
《公司業績》
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百威亞太（０１８７６）首季盈利３億美元增長２９﹒６％
冰雪集團（０８４２９）首季虧損收窄至５６萬元，不派息
棠記控股（０８３０５）首季虧損擴至３９８萬元，不派息
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《公司資訊》
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匯控（００００５）昨港英回購近１９﹒６萬股，總值９９７萬元
羚邦（０２２３０）推出日本動漫「新世紀福音戰士」特別版八達通卡
醫療診斷服務商雲康集團（０２３２５）開招，入場費約３９８５元
貝殼控股（０２４２３）介紹形式主板上市，下周三掛牌
百濟神州（０６１６０）倍利妥獲准治療兒童急性淋巴細胞白血病
開拓藥業（０９９３９）治療晚期肝細胞癌臨試完成美國患者首給藥
中生製藥（０１１７７）累購回本金８１５０萬歐元債券
中達集團（００１３９）合作廣東友倍親，累設３０家中醫診所
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《國企紅籌》
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錦江資本（０２００６）獲控股股東私有化完成，撤銷上市地位
中國有色礦業（０１２５８）料首季純利１億美元，同比增３３％
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《神州民企》
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中梁（０２７７２）４月銷售額按年挫７０﹒９％，按月跌３９﹒７％
新奧能源（０２６８８）擬發綠色優先票據，為債務再融資
旭輝（００８８４）４月合同銷售１０１億人幣按月跌１５﹒８％
海昌海洋公園（０２２５５）合資運營越南海洋主題公園
思摩爾（０６９６９）取消授出購股權，遵守上市規則
時代中國（０１２３３）４月銷售額３６億人幣，同比跌５５％
集一控股（０１４９５）擬購大宗商品方案商，訂框架
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《中國要聞》
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中證監指支持房企債券融資，促境外上市監管制度落地
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《匯市走勢》
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鮑威爾淡化加息０﹒７５厘可能性，美元走低澳元續升
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《國際要聞》
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美國國務卿布林肯染新冠，延後對華新政策演說
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《外圍經濟》
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聯儲局宣布加息半
厘，縮表規模４７
５億美元少於預期
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《新冠肺炎》
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上海昨增４６５１
病例，本輪疫情累
計陽性５９萬例
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《其他消息》
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摩通憂商品市場動
盪加劇
日股假期休巿，圓
匯１２９﹒２７
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