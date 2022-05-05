《油金掠影》歐盟半年內禁俄進口石油，紐油升逾５％，金價反彈

《經濟通通訊社５日專訊》歐盟正式宣布將於半年內實施對俄羅斯進口石油的禁運方案，並

於年底前逐步淘汰精煉石油產品，市場憂慮相關舉措令供應變得緊張，油價顯著反彈。

紐約期油收市升５﹒４美元或５﹒２７％，收報每桶１０７﹒８１美元；布蘭特期油收市升

５﹒１７美元或４﹒９２％，收報每桶１１０﹒１４美元。

有分析師認為，歐盟進口石油約有四分之一來自俄羅斯，其中德國是最大買家，去年進口大

約三分之一的石油。如今開展對俄羅斯的能源制裁，可能會給歐盟經濟帶來嚴重阻力，尤其是德

國，可能因而推升物價並加劇通脹。

另外，美國石油協會公布，上星期美國原油庫存減少３４８萬桶，汽油庫存減少４５０萬桶

，而蒸餾油庫存亦減少４４６萬桶。



＊鮑威爾暗示暫不加息０﹒７５厘，現貨金由跌轉升＊



美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）結束為期兩天的貨幣政策會議後，一如預期決定加

息半厘。聯儲局主席鮑威爾表示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘，暗示暫不考慮

一次過大幅加息０﹒７５厘。

在議息後，美匯指數及債息回落，紐約現貨金價由跌轉升，盤中高見１８９１﹒６美元，收

報每盎斯１８８２﹒３美元，升０﹒７７％；紐約期金就收報每盎司１８６８﹒８美元，微跌

０﹒１％。

其他貴金屬方面，白銀跌１﹒２％至每盎司２２﹒４美元；鉑金升２﹒２％至每盎司

９７９﹒６美元；鈀金期貨微跌０﹒１％至每盎司２２３６美元。（ｅｒ）

