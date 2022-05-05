《華爾街內望》聯儲局加息步驟明朗化，美股反彈道指勁升９００點

《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局一如預期決定加息半厘，將聯邦基金利率目標範圍上

調到０﹒７５至１厘，雖然是２０００年５月以來最大加息幅度，但符合市場預期。而且，聯儲

局主席鮑威爾表示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘。暗示暫不考慮一次過大幅加

息０﹒７５厘。加息前景明朗化，美股強勁反彈。

其中，道指勁升９３２﹒２７點，或２﹒８１％，收３４０６１﹒０６點。標普５００升

１２４﹒６９點，或２﹒９９％，收４３００﹒１７點。納指亦上漲４０１﹒１０點，或

３﹒１９％，收１２９６４﹒８６點。主要科技股均上漲，其中蘋果漲４﹒１０％，Ｍｅｔａ漲

５﹒３７％，Ａｌｐｈａｂｅｔ漲４﹒２０％，亞馬遜漲１﹒３５％，微軟漲２﹒９１％。

分析指出，在俄烏開戰、新冠疫情等因素下，美國經濟前景仍然不明朗。美國私營機構

ＡＤＰ周三公布民間就業數據，４月民間企業新增就業低於預期，僅２４﹒７萬人，較３月修訂

值４７﹒９萬大幅下滑。另一方面，美國４月ＩＳＭ非製造業指數自３月的５８﹒３放緩至

５７﹒１，新訂單、出口等細項指數均下滑。（ｊｆ）

