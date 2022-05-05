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05/05/2022 07:50

《華爾街內望》聯儲局加息步驟明朗化，美股反彈道指勁升９００點

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局一如預期決定加息半厘，將聯邦基金利率目標範圍上
調到０﹒７５至１厘，雖然是２０００年５月以來最大加息幅度，但符合市場預期。而且，聯儲
局主席鮑威爾表示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘。暗示暫不考慮一次過大幅加
息０﹒７５厘。加息前景明朗化，美股強勁反彈。
　　其中，道指勁升９３２﹒２７點，或２﹒８１％，收３４０６１﹒０６點。標普５００升
１２４﹒６９點，或２﹒９９％，收４３００﹒１７點。納指亦上漲４０１﹒１０點，或
３﹒１９％，收１２９６４﹒８６點。主要科技股均上漲，其中蘋果漲４﹒１０％，Ｍｅｔａ漲
５﹒３７％，Ａｌｐｈａｂｅｔ漲４﹒２０％，亞馬遜漲１﹒３５％，微軟漲２﹒９１％。
　　分析指出，在俄烏開戰、新冠疫情等因素下，美國經濟前景仍然不明朗。美國私營機構
ＡＤＰ周三公布民間就業數據，４月民間企業新增就業低於預期，僅２４﹒７萬人，較３月修訂
值４７﹒９萬大幅下滑。另一方面，美國４月ＩＳＭ非製造業指數自３月的５８﹒３放緩至
５７﹒１，新訂單、出口等細項指數均下滑。（ｊｆ）

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