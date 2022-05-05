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即市新聞

05/05/2022 07:50

《匯市走勢》鮑威爾淡化加息０﹒７５厘可能性，美元走低澳元續升

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國聯儲局一如預期決定加息半厘，將聯邦基金利率目標範圍
上調到０﹒７５至１厘，是２０００年５月以來最大加息幅度，符合市場預期。而且，聯儲局主
席鮑威爾暗示，暫不考慮一次過大幅加息０﹒７５厘，導致美元回落至一周低點。
　　鮑威爾表示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘。在鮑爾發表言論後，ＣＭＥ的
ＦｅｄＷａｔｃｈ工具顯示，投資者預期聯儲局在６月份會議加息０﹒７５厘的機率降至
７６﹒４％。到今年底，預期聯邦基金利率目標範圍介乎２至２﹒２５厘，低於議息會前的預測

　　美匯指數在周四紐約尾盤跌至１０２﹒６２點，盤中一度觸及一周最低的１０２﹒４８點。
受益於澳洲央行周二宣布加息２５個基點，澳元連升兩日，兌美元升２﹒０３％，至
０﹒７２４１美元。紐元兌美元報０﹒６５４９。
　　歐元兌美元攀升０﹒８２％，至１﹒０６０６美元。英鎊兌美元升１﹒１０％，報
１﹒２６３２。美元兌加元跌０﹒７４％，報１﹒２７４２。美元兌日圓亦跌０﹒７１％，回落
至１２９﹒１８。美元兌瑞郎報０﹒９７３２。（ｊｆ）

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