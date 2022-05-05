《新股上市》醫療診斷服務商雲康集團開招，入場費約３９８５元

《經濟通通訊社５日專訊》內地醫學運營服務供應商雲康集團（０２３２５）在港上市，全

《經濟通通訊社５日專訊》內地醫學運營服務供應商雲康集團（０２３２５）在港上市，全

球發售約１﹒３８２億股，當中約２５００萬股為舊股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日

起至下周三（１１日 日）中午公開招股，發售價每股７﹒８９元，一手５００股「入場費」為

３９８４﹒７７元。該股本月１８日掛牌，聯席保薦人招銀國際及浦銀國際。

雲康集團為為中國醫療機構提供全套診斷檢測服務，招股書引述弗若斯特沙利文資料，按收

益計其於２０２０年中國醫學運營服務市場的市場份額為３﹒７％。該集團於六個獨立臨床實驗

室及現場診斷中心為醫療機構提供診斷檢測服務，並根據所進行檢測的類型及數量收取診斷服務

費。

雲康招股上市引入２名基石投資者，分別為Ｈａｒｖｅｓｔ基金及亞輝龍

（滬：６８８５７５）旗下公司，分別認購３０００萬美元及８００萬美元股份，以發售價計各

認購２９８３﹒５５萬股及７９５﹒６萬股，共佔發售股份總數２７﹒３５％。

雲康預期集資淨額約７﹒６０９億元，當中約５５％於在未來４年用於擴大並深化醫聯體網

絡；約２０％於未來三年內用於提高營運效率及數字化檢測服務；約１０％用於擴大診斷能力及

豐富診斷檢測組合，於未來三年重點發展關鍵技術的能力；約５％用於尋找潛在投資及收購機會

；約５％用於招聘及培訓人才庫；約５％用作營運資金及一般企業用途。（ｍｈ）

