《盤後部署》恒指午後缺乏動力上升，２０３００點水平或有支持

《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局議息結束，一如預期加息半厘。聯儲局主席鮑威爾表

示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘，暗示暫不考慮一次過大幅加息０﹒７５厘。

消息緩和市場的緊張情緒，隔晚美股大漲，港股都跟升，高開２９３點報２１１６３，早段一度

升逾４００點，但其後主要科技股升幅收窄，恒指最終高開低收。收報２０７９３，跌７６點或

跌０﹒３６％，主板成交１００７﹒２６億元。國企指數報７１１７，跌１９點或跌０﹒２８％

。恒生科技指數報４２５８，跌６點或跌０﹒１４％。



＊美團、阿里升不足０﹒２％，騰訊倒跌＊



科技股當中，美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）高開逾３％，其後未有進一步

上升。美團及阿里巴巴收市微升不足０﹒２％；騰訊（００７００）更倒跌０﹒５４％。宣派特

別現金股息每股０﹒６３美元的京東（０９６１８）是日反彈，但幅度不顯著，收升０﹒８４％

，報２４１﹒６元。

資源股普遍造好。隔晚油價上升，紐約期油更升逾５％，三桶油造好，當中中石油

（００８５７）表現較好，收市升２﹒０４％，報４元。美匯指數及債息回落，隔晚現貨金回升

，金礦股齊漲。紫金（０２８９９）升２﹒５３％；招金（０１８１８）升１﹒８２％；山東黃

金（０１７８７）就升１﹒８７％。人行撥千億人民幣撐煤炭行業，惟煤炭股未見大漲。中煤

（０１８９８）微升０﹒６１％；兗礦（０１１７１）升１﹒３６％；神華（０１０８８）倒跌

０﹒４％。

內地股市重開首天靠穩。上證綜合指數報３０６７，升２０點或升０﹒６８％，成交

４０９３﹒５２億元人民幣。深證成份指數報１１０４６，升２４點或升０﹒２３％，成交

２５１６﹒４３億元人民幣。



＊成交額仍偏少，內房醫藥午後受壓＊



北水在假日後重開，聯儲局亦未有在今次議息結果中，一次過加０﹒７５厘息，惟港股今天

早段升逾４００點後升勢減弱，最終倒跌７６點。事實上，今天總成交額雖較上日２８２多億元

，至１００７億元，惟仍處偏弱水平。本周資金淨流入額亦按日減少，去到今天只有２０億元資

金淨流入，反映市場交投不太活躍，大市因而缺乏上升動力。

從板塊方面來看，除了科技股臨近收市轉弱，內房及物管股今早受中證監支持房企債券融資

的消息造好，但部分股票午後沽壓加劇，碧服（０６０９８）最終跌３﹒７９％，碧桂園

（０２００７）亦跌１﹒２８％，至於中海外（００６８８）、龍湖（００９６０）及潤地

（０１１０９）全數低收。醫藥股有相同情況，特別留意藥明生物（０２２６９），是日成交額

１５﹒２億元，為藍籌股中的第六高，股價高開近２％，最終跌５﹒４１％，並連續第三天錄得

資金淨流出，相信是拖低恒指表現的原因之一。

從日線圖看，恒指連續兩日未能重上２１０００點關口，至今仍未修補４月１４日及４月

１９日之間的下跌裂口，今天的收市價２０７９３點更低於上日的收市價２０８６９點，保力加

通道頂部及主要平均線趨勢仍向下，走勢上並無好轉，可能要回落至２０３００點水平才有支持

。



＊吉利可待回至１０﹒７元吸納＊



個股方面，吉利（００１７５）今天早段上升，盤中高見１２﹒８４元，但最後微跌

０﹒４８％，報１２﹒４２元。在日線圖上，股價自３月７日裂口低開逾７％後，數度在１３元

附近有阻力，由４月２６日開展的升勢亦中斷，短期料仍保持橫行格局，投資者可待股價回落至

１０﹒７元左右吸納。（ｅｒ）

