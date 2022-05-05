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即市新聞

05/05/2022 07:50

【外圍經濟】聯儲局宣布加息半厘，縮表規模４７５億美元少於預期

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）結束為期兩天的貨幣政
策會議後，一如預期決定加息半厘，將聯邦基金利率目標範圍上調到０﹒７５至１厘，是
２０００年５月以來最大加息幅度。
　　聯儲局主席鮑威爾表示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘。暗示暫不考慮一次
過大幅加息０﹒７５厘。
　　另外，ＦＯＭＣ亦決定從６月１日起，每月縮減資產負債表規模４７５億美元，當中３００
億美元為國債，１７５億美元為按揭抵押證券（ＭＢＳ）。３個月後才再加大縮表力度，每月縮
減總額９５０億美元資產，包括６００億美元國債及３５０億美元ＭＢＳ。聯儲局表示，未來將
會根據經濟及金融發展，進一步降低資產負債表規模。
　　ＦＯＭＣ亦一致決定將商業銀行存於聯儲局的額外儲備金利率上調至０﹒９厘，５月５日生
效。
　　聯儲局主席鮑威爾表示，利率距離中性水平仍很遠，嘗試提前６０天或９０天提供前瞻性指
引非常困難，全球經濟可能發生的事情太多，聯局會審視經濟數據後再作決定。關於縮表方面，
鮑爾表示不知道其影響，但他早前在國會聽證會上表示，縮表過程需時約三年，這意味將會削減
約３萬美元資產。
　　關於通脹方面，ＦＯＭＣ在議息聲明中指出，聯儲局官員正高度關注通脹風險。鮑威爾表示
，美國通脹水平太高，而當局亦理解其中造成的影響。聯局會正迅速採取行動，且有工具及決心
將通脹率降至２％附近。然而，鮑威爾強調，烏俄戰爭及中國新冠疫情惡化可能進一步加劇全球
供應鏈中斷的問題，並將推高整體通脹，但聯儲局對此無能為力。
　　另外，鮑威爾指出，美國勞工市場具有彈性，預期勞動力需求將會放緩，失業率可能進一步
降低。
　　在鮑爾發表言論後，ＣＭＥ的ＦｅｄＷａｔｃｈ工具顯示，投資者預期聯儲局在６月份會議
加息０﹒７５厘的機率降至７６﹒４％。到今年底，預期聯邦基金利率目標範圍介乎２至
２﹒２５厘，低於議息會前的預測。（ｐｃ）
　　
　

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