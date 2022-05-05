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05/05/2022 08:24

【國際要聞】美國國務卿布林肯染新冠，延後對華新政策演說

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國國務院４日表示，國務卿布林肯新冠病毒檢測結果呈陽性，
症狀輕微，正居家工作。據報道，他原訂於當地時間周四發表美國對華新政策演講，已延後並擇
日宣布。
　　布林肯原擬在智庫組織亞洲協會（Ａｓｉａ　Ｓｏｃｉｅｔｙ）主辦的活動中發表對華新政
策演講。國務院聲明稱，布林肯迫切等待盡快返回國務院、全面履職並開展行程。布林肯曾於上
月３０日出席白宮記者協會晚宴，當日拜登亦有到場。（ｊｆ）

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