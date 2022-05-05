《台股攻略－黃振宇》美聯儲加息符預期，電子股帶動台股上揚

《台股攻略》美國聯儲局加息０﹒５％，符市場預期，台股今日（５日）亦隨美股上升，電

子股領軍上揚，大市最多升過２００點，金融股則走弱，加權指數收１６６９６點，升１３０點

，成交金額為２５０８﹒４８億元（新台幣．下同）。

電子權值股的台積電收５４２元，升１﹒５％；聯發科收８４１元，升１﹒５％；大立光收

１６４５元，跌０﹒９％；鴻海收１０４﹒５元，升０﹒５％；聯電收４９﹒１元，升１﹒７％

。航運股方面，萬海收１５３元，升３％；長榮收１５２﹒５元，升０﹒７％；陽明收１３０元

，無起跌。矽智財（ＩＰ）股獲資金追捧，創意漲停，智原升近９％，其他包括力旺、世芯－

ＫＹ、Ｍ３１及晶心科均升２﹒５％至４﹒３％。金融股的股息政策陸續出爐，雖然金管會同意

６間壽險公司發放現金股息超過５００億元，多間股息率達５％以上，但金融股高開後普遍走低

，兆豐金、中信金及台新金下跌超過２％，國泰金跌近１％，富邦金微跌０﹒１％。全球第三大

滾珠螺桿供應商的上銀為反映不鏽鋼及鋼材等原物料價格上升，４月下旬起陸續針對滾珠螺桿及

線性滑軌等生產鏈，啟動全面性價格調升約５％至１０％。偏光板廠的明基材董事長暨執行長陳

建志表示，市場不確定性仍多，但第二季對各產品均審慎樂觀，預期將保持成長，其醫療產品收

入可望維持雙位數成長，且近期受戰爭影響，東歐地區對止血產品需求大幅增加。

台股出現跌深反彈，惟大市成交量仍然偏低，經濟仍然面受疫情及問題困擾，短期投資仍要

保持審慎。此外，投資者近來可留意受惠隨中國部分工廠復工，貨運量有望於５月中旬恢復增長

的航運股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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