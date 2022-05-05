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05/05/2022 09:01

【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走

　　《經濟通通訊社５日專訊》聯儲公布決定加息半厘，而主席鮑威爾的「溫和加息論」安撫市
場，美股道指暴漲逾９００點，加密貨幣市場一同造好，其中比特幣反彈近４００００美元關口
，而以太幣亦維持於３０００美元水平。另外，其他加密貨幣同樣走勢樂觀，ＡＤＡ和ＡＶＡＸ
分別上漲超過１６％和１１％，ＳＯＬ上漲８％。
　　區塊鏈分析公司Ｅｌｅｍｅｎｔｕｓ的合夥人Ｄａｎ　Ｙｏｕｎｇ認為，美國近期通常持續
的情況令人憂慮，加上薩爾瓦多的比特幣使用率令人失望，以及協議違規事件都增加了對礦工的
審查。不過，由於加密貨幣屬於不穩定的新興資產，而傳統的投資觀念亦一路被挑戰，因此比特
幣的波幅性將會持續，並預計有數十億資本機構將入場。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３９６２７﹒４４（美元．下同），跌０﹒１６％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２９４１﹒８０元，升０﹒０４％；艾達幣報０﹒８９５４元，跌
０﹒３６％；瑞波幣報０﹒６４８６元，升０﹒４０％。（ｕｌ）
　
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