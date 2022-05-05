《異動股》聯儲加息半厘，科技股造好，阿里、美團升３％

《經濟通通訊社５日專訊》美團（０３６９０）現價升３﹒５９％，報１７０﹒４元，該股

成交約２萬股，涉資３７３萬元；阿里（０９９８８）升３﹒０６％，報９９﹒５元；騰訊

（００７００）升２﹒０１％，報３７５﹒８元；快手（０１０２４）升３﹒３５％，報

６４﹒７５元。

美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）議息後，一如預期加息半厘，將聯邦基金利率目標

範圍上調到０﹒７５至１厘，是２０００年５月以來最大加息幅度。

聯儲局主席鮑威爾表示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘。暗示暫不考慮一次

過大幅加息０﹒７５厘。

另外，ＦＯＭＣ亦決定從６月１日起，每月縮減資產負債表規模４７５億美元，當中３００

億美元為國債，１７５億美元為按揭抵押證券（ＭＢＳ）。３個月後才再加大縮表力度，每月縮

減總額９５０億美元資產，包括６００億美元國債及３５０億美元ＭＢＳ。聯儲局表示，未來將

會根據經濟及金融發展，進一步降低資產負債表規模。

在鮑爾發表言論後，ＣＭＥ的ＦｅｄＷａｔｃｈ工具顯示，投資者預期聯儲局在６月份會議

加息０﹒７５厘的機率降至７６﹒４％。到今年底，預期聯邦基金利率目標範圍介乎２至

２﹒２５厘，低於議息會前的預測。

現時，恒生指數報２１１６３，升２９３點或升１﹒４１％，主板成交１６﹒９３億元。國

企指數報７２４９，升１１１點或升１﹒５７％。恒生科技指數報４３５３，升８８點或升

２﹒０９％。

即月期指新報２１１４０，升４２１點，低水２３點。即月國指期貨報７２７３，升１８２

點，高水２３點。即月科指期貨新報４３６８，升１３８點，高水１４點。

上證綜合指數報３０４４，跌２點或跌０﹒０７％，成交４９﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１０９２８，跌９２點或跌０﹒８４％，成交３９﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７０﹒４元 升３﹒５９％

阿里（０９９８８） ９９﹒５元 升３﹒０６％

騰訊（００７００） ３７５﹒８元 升２﹒０１％

快手（０１０２４） ６４﹒７５元 升３﹒３５％

小米（０１８１０） １１﹒５８元 升１﹒７６％

微盟（０２０１３） ４﹒８３元 升３﹒４３％

知乎（０２３９０） ２５﹒６５元 升１﹒５８％

京東集團（０９６１８） ２４６﹒２元 升２﹒７５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８７元 升６﹒０７％

萬國數據（０９６９８） ３２﹒６５元 升５﹒３２％

百度（０９８８８） １２７元 升３﹒６７％

微博（０９８９８） １７３﹒９元 無升跌

網易（０９９９９） １５２﹒２元 升１﹒４７％

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（ｅｒ）

