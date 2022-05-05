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05/05/2022 09:30

《異動股》聯儲加息半厘，科技股造好，阿里、美團升３％

　　《經濟通通訊社５日專訊》美團（０３６９０）現價升３﹒５９％，報１７０﹒４元，該股
成交約２萬股，涉資３７３萬元；阿里（０９９８８）升３﹒０６％，報９９﹒５元；騰訊
（００７００）升２﹒０１％，報３７５﹒８元；快手（０１０２４）升３﹒３５％，報
６４﹒７５元。
　　美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）議息後，一如預期加息半厘，將聯邦基金利率目標
範圍上調到０﹒７５至１厘，是２０００年５月以來最大加息幅度。
　　聯儲局主席鮑威爾表示，當局傾向在未來兩次議息會議，每次加息半厘。暗示暫不考慮一次
過大幅加息０﹒７５厘。
　　另外，ＦＯＭＣ亦決定從６月１日起，每月縮減資產負債表規模４７５億美元，當中３００
億美元為國債，１７５億美元為按揭抵押證券（ＭＢＳ）。３個月後才再加大縮表力度，每月縮
減總額９５０億美元資產，包括６００億美元國債及３５０億美元ＭＢＳ。聯儲局表示，未來將
會根據經濟及金融發展，進一步降低資產負債表規模。
　　在鮑爾發表言論後，ＣＭＥ的ＦｅｄＷａｔｃｈ工具顯示，投資者預期聯儲局在６月份會議
加息０﹒７５厘的機率降至７６﹒４％。到今年底，預期聯邦基金利率目標範圍介乎２至
２﹒２５厘，低於議息會前的預測。
　　現時，恒生指數報２１１６３，升２９３點或升１﹒４１％，主板成交１６﹒９３億元。國
企指數報７２４９，升１１１點或升１﹒５７％。恒生科技指數報４３５３，升８８點或升
２﹒０９％。
　　即月期指新報２１１４０，升４２１點，低水２３點。即月國指期貨報７２７３，升１８２
點，高水２３點。即月科指期貨新報４３６８，升１３８點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３０４４，跌２點或跌０﹒０７％，成交４９﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９２８，跌９２點或跌０﹒８４％，成交３９﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒４元　升３﹒５９％
　　阿里（０９９８８）　　　　９９﹒５元　升３﹒０６％
　　騰訊（００７００）　　　３７５﹒８元　升２﹒０１％
　　快手（０１０２４）　　　６４﹒７５元　升３﹒３５％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒５８元　升１﹒７６％
　　微盟（０２０１３）　　　　４﹒８３元　升３﹒４３％
　　知乎（０２３９０）　　　２５﹒６５元　升１﹒５８％
　　京東集團（０９６１８）　２４６﹒２元　升２﹒７５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１８７元　升６﹒０７％
　　萬國數據（０９６９８）　３２﹒６５元　升５﹒３２％
　　百度（０９８８８）　　　　　１２７元　升３﹒６７％
　　微博（０９８９８）　　　１７３﹒９元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１５２﹒２元　升１﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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