《午市前瞻》恒指高開回軟，專家指現價追入京東風險不大

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報２１００６，升１３７點或０﹒６６％，主板

成交５９６﹒１３億元。恒生中國企業指數報７１９３，升５６點或０﹒７８％。恒生科技指數

報４３３７，升７２點或１﹒６９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３６９﹒２元，升０﹒８元或０﹒２２％，成交４６億元；美團

收報１６９﹒５元，升５元或３﹒０４％，成交４２﹒０１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

９８﹒３５元，升１﹒８元或１﹒８６％，成交１４﹒６３億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

（ｅｄ）



＊黃偉康：內地短期或再推刺激經濟措施＊



美國聯儲局一如預期加息半厘，刺激美股道指抽升超過９００點，港股今早跟隨高開，但隨

後回軟。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，美國加息符合預期，但認為

加息對港股影響較細，反而內地因素影響較大，就如今日雖然跟隨外圍高開後，但Ａ股表現偏軟

，恒指即時跟隨回軟，於２１０００上下爭持。

黃偉康指，現時ＡＨ股市皆觀望中央進一步刺激經濟措施，故在此之前預期恒指將於十天及

廿天線間徘徊，若無消息，恒指或會掉頭向下。但他看好較大機會有措施出台，因近期當局已多

番開會討論，又多次釋出各種利好經濟消息，如下星期出現更多好消息，後市將更為樂觀。



＊中概股問題無須擔心＊



在京東（０９６１８）宣布特別息派每股０﹒６３美元之際，美國證交會再公布將包括京東

在內等８８隻中概股列入預定除牌名單，當中不乏焦點科技股。黃偉康再次強調不用過分擔心中

概股問題，除了規定除牌時間遠在２０２４年，近期有傳中美再度就相關問題達成共識，故今次

重拳不排除作為中美談判的籌碼，而今日市場反應亦證明行動早已在市場預期之內。



＊京東不用擔心遭減持＊



劉強東早前減持京東健康（０６６１８），同時美團（０３６９０）亦遭基金減持，黃偉康

指不能將基金減持行動解讀為看淡股份後市，因基金有可能因應相關基金操作，例如會否出現爆

倉風險而為，如早前騰訊系的創夢（０１１１９）傳因基金爆倉而急跌，可見基金有自行操作的

需要。

此外，黃偉康亦較為看好京東後市，自３月中隨大市急跌低見１６０元後，其餘科技股回彈

後亦有曾再試低位，但京東股價較為企穩。另由於是次深圳選擇經京東發放消費券，看好政策較

為扶持京東。而且比起美團，京東早已遭騰訊減持，不再怕減持因素拖累。

黃偉康指京東較理想買入價為十天至廿天線水平，但似乎已較難回落至該區域，在現價

２４０元水平有支持下亦不妨追入。（ｈｃ）

