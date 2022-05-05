【美國加息】匯豐維持最優惠利率５厘不變

《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息０﹒５厘。匯豐銀行宣布，該行最
優惠利率將維持不變，保留在目前５厘的水平。
該行給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均為
０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額
外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）
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