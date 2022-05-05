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05/05/2022 13:23

【美國加息】中原按揭料６月底按息近２％水平，下半年港Ｐ或上升

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局公布加息半厘，同時公布縮減資產負債表計劃，首階
段由６月起每月縮表４７５億美元。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局已視打擊高通
脹為首要任務，以當地嚴重高通脤率８﹒５％及近９萬億美元的資產負債規模來說，加息及縮表
步伐實屬溫和。
　　她指出，港息將跟隨美息上升，預料港元拆息將會逐步上升，但現時在加息初期基於銀行體
系結餘仍然高達３３７５億元高度充裕水平，拆息升幅不會即時跟足美息，但由於是次美國加息
步伐較快及力度較大，港美息差將加快拉闊，加上今次美國明顯較早於加息周期同步開展縮表，
或將令本港銀行體系結餘較之前加快收縮，預期下半年港元拆息跟隨美息上升步伐將加快。
　
＊料按息逐步升至１﹒７％，６月底按息或邁向近２％水平＊
　
　　王美鳳預期，是次美息上升半厘後，預期１個月港元拆息將會逐步輕微上升至０﹒４％，屆
時本港以Ｈ按為主導之按息將升至約１﹒７％，由於市場普遍預期美國將於６月份再加息０﹒５
厘，其後本港按息有機會邁向接近２％水平，對比現時按息１﹒５％，加幅約半厘，每１００萬
元按揭額計（３０年期），每月供款增加約２５０元，影響輕微，加上政府今年放寬按保樓價上
限推出「財爺ＰＬＡＮ」，有效為置業人士降低首期負擔，相信供樓利息上升對樓市實質影響不
大。
　
＊不排除下半年港Ｐ有機會上升，年底按息料仍低於３％＊
　
　　她續指，現時本港Ｈ按為主流之按息約為１﹒５％，而Ｈ按普遍設有以Ｐ按為基準之封頂息
率（現為２﹒５％），換句話說，即使拆息上升，Ｐ上升前按息仍會低於封頂息率即２﹒５％。
由於下半年美國已預期有機會於７月份加息０﹒５厘，屆時聯邦基金利率已達２％，而其後落實
加息之幅度視乎經濟走勢，不排除下半年港Ｐ有機會上升，但估計本港按息即使上升年底仍較大
機會低於３％水平。
　　她認為，雖然現時Ｈ按實際按息約１﹒５厘，但銀行計算入息要求是以息率較高之Ｈ按封頂
息率（現為２﹒５厘）計算，而壓力測試則以２﹒５厘加３厘即５﹒５厘計算，可見現時供樓人
士的供款防守力很高，即使拆息將會上升但封頂息率未有上升，按揭申請人的供款入息要求未變
，換言之用家現時的借貸能力其實未變。（ｂｉ）

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