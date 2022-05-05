  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2022 09:25

《本港經濟》４月ＰＭＩ回升至５１﹒７，因疫情好轉中止三連跌


　　《經濟通通訊社５日專訊》標普全球最新ＰＭＩ數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指
數（ＰＭＩ）由３月的４２﹒０升至５１﹒７，反映私營經濟回復景氣，並於連挫３個月後重拾
增長，增長率更達去年１１月以來最佳。
　
＊就業水平與採購活動仍然低迷＊
　
　　標普全球最新ＰＭＩ數據顯示，香港特區私營經濟連續收縮３個月後，４月重現擴張。防疫
限制開始鬆綁，市場需求與產量隨之回升，惟就業水平與採購活動卻仍然走低。供應鏈瓶頸持續
，拖長了投入品的到貨時間，也造成價格飆升。整體而言，營商情緒好轉。
　
＊企業營商情緒自去年１２月以來首次好轉＊
　
　　標普全球經濟研究部副總監Ｊｉｎｇｙｉ　Ｐａｎ表示，在疫情好轉的支撐下，香港私營經
濟終於反彈。雖然出口需求受內地疫情拖累仍顯疲弱，但因受惠於防疫鬆綁和消費券效應，４月
份重拾增長。聘僱和採購活動齊跌，反映企業保持一定程度的審慎，也取決了需求增長如何惠及
這兩個單項指數。不過，企業的營商情緒自去年１２月以來首次好轉，為商業信心扭轉了乾坤。
　　儘管需求和業務營運呈現增長，但４月的就業水平卻未見受惠。調查資料顯示，員工請辭和
裁員都是僱員人數減少的原因。採購價格與薪資齊漲，因此４月的整體投入價格繼續攀升。
（ｃｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告05/05/2022
【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標　高盛睇淡馬鋼
開市Good Morning05/05/2022
林家亨：聯儲局偏鴿利好港股　料滙控有望跑贏大市
財經熱話05/05/2022
【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走
財經熱話04/05/2022
美高梅季績符預期　惟澳博績後大行看法分歧　濠賭股普遍下跌
財經熱話04/05/2022
【議息前夕】潘鐵珊：匯控水位不多　宜吼內銀股！
中國故事04/05/2022
【上海特寫】封控下的奶茶店：高光不再　但求不死
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金