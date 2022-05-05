《本港經濟》４月ＰＭＩ回升至５１﹒７，因疫情好轉中止三連跌



《經濟通通訊社５日專訊》標普全球最新ＰＭＩ數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指

數（ＰＭＩ）由３月的４２﹒０升至５１﹒７，反映私營經濟回復景氣，並於連挫３個月後重拾

增長，增長率更達去年１１月以來最佳。



＊就業水平與採購活動仍然低迷＊



標普全球最新ＰＭＩ數據顯示，香港特區私營經濟連續收縮３個月後，４月重現擴張。防疫

限制開始鬆綁，市場需求與產量隨之回升，惟就業水平與採購活動卻仍然走低。供應鏈瓶頸持續

，拖長了投入品的到貨時間，也造成價格飆升。整體而言，營商情緒好轉。



＊企業營商情緒自去年１２月以來首次好轉＊



標普全球經濟研究部副總監Ｊｉｎｇｙｉ Ｐａｎ表示，在疫情好轉的支撐下，香港私營經

濟終於反彈。雖然出口需求受內地疫情拖累仍顯疲弱，但因受惠於防疫鬆綁和消費券效應，４月

份重拾增長。聘僱和採購活動齊跌，反映企業保持一定程度的審慎，也取決了需求增長如何惠及

這兩個單項指數。不過，企業的營商情緒自去年１２月以來首次好轉，為商業信心扭轉了乾坤。

儘管需求和業務營運呈現增長，但４月的就業水平卻未見受惠。調查資料顯示，員工請辭和

裁員都是僱員人數減少的原因。採購價格與薪資齊漲，因此４月的整體投入價格繼續攀升。

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