【美國加息】畢馬威：加息利好港銀淨息差，但貸款增長面臨挑戰

《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局一如預期決定加息半厘，畢馬威中國金融服務業合夥
人馬紹輝（Ｐａｕｌ ＭｃＳｈｅａｆｆｒｅｙ）表示，美聯儲加息將對香港銀行淨息差帶來正
面影響，這是當下環境的一大亮點。香港近期的本地生產總值數據、以至中國在達成經濟增長目
標可能面對的挑戰，均反映了香港目前的經濟狀況，亦代表銀行在香港的貸款增長方面可能面對
更大挑戰，而需要謹慎監控貸款組合的信貸質量。（ｃｌ）
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