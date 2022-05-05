【夜期時段】即月期指最新報２０６５３點，升８點，低水１４０點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６２０點，跌２５點，低水

１７３點，最新報２０６５３點，升８點，低水１４０點，合約成交２４７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０７５點，跌１點，低水４３點，最新報７０８５點，升

９點，低水３３點，合約成交１３２張。

