《再戰明天》澳洲央行公布貨幣政策聲明，美國公布失業率

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲央行公布貨幣政策聲明，及美國公布失業率，料為周五（６

日）市場焦點。



＊英倫銀行ＭＰＣ委員講話，德國公布工業生產＊



各國重要經濟活動方面，本港時間周五９：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。

５：１５ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員曼恩講話。晚上７：１５ｐｍ，英倫銀

行首席經濟學家皮爾講話。９：１５ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在一個有關環境經濟與政策活

動中發表開幕演說。

數據方面，周五本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月工業生產，年率料由３﹒２％逆轉至

下滑０﹒４％，月率料由０﹒２％逆轉至下滑１﹒３％。本港時間２：３０ｐｍ，澳洲公布４月

外匯儲備。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４月失業率，料由３﹒６％降至３﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：時代環球（０２３１０）、奇士達（０６９１８）、易通

訊（０８０３１）、揚宇（０８１１３）、人和（０８１４０）、怡園酒業（０８１４６）、中

農業生態（０８１６６）、第一信用（０８２１５）、中國醫療（０８２２５）、海天天綫

（０８２２７）、ＦＵＴＵＲＥ ＤＡＴＡ（０８２２９）、瑞遠智控（０８２４９）、環球數

碼（０８２７１）、亞勢備份（０８２９０）、圓美光電（０８３１１）、駿溢環球

（０８３５０）、中國創意（０８３６８）、弘浩（０８３７５）、恒智（０８４０５）、富銀

融資（０８４５２）、飛霓（０８４８０）、名仕快相（０８４８３）、駿碼（０８４９０）、

凱富善（０８５１２）、榮豐亞洲（０８５２６）、寶燵（０８６０１）、永聯豐

（０８６１７）、瀛海（０８６６８）、貝森金融（００８８８）等。（ｗａ）

