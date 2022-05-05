【美國加息】美聯：本港不會即時跟隨美加息，料次季樓價反彈５％

《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局公布加息半厘。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布

少明表示，美國今次加息幅度一如市場預期，而本港銀行結餘仍然高達３３７５億元，資金充裕

，相信本港亦未會即時跟加。更重要的是，市場早已消化相關訊息，即使３月美國已開始踏入加

息周期，惟本港疫情緩和，樓市購買力釋放，住宅交投已呈現「價量齊升」。

他指出，隨著社交距離措施放寬，發展商已重拾推盤步伐，料次季多個新盤帶動下，一手成

交量有望升至４５００宗；同期二手成交量亦料按季向上，估計次季達１﹒５萬宗。樓價方面，

估計第二季樓價有機會反彈約５％，屆時有望收復首季失地。

布少明認為，息口走勢只是影響樓市的因素之一，現時本港樓價主要是受疫情及環球經濟兩

大因素左右，只要資金未大幅流走，相信美國加息對樓市的影響並不顯著。事實上，美國早於３

月已踏入加息周期，但同時本港疫情緩和，樓市隨即回暖，二手住宅交投已見回升。３月份二手

成交量錄３７３０宗，按月升逾３成，創４個月新高。估計４月二手成交量進一步達至５０００

宗，屆時將創９個月新高。

新盤方面，踏入４月份，社交距離措施放寬，新盤陸續登場，綜合資料顯示，４月份新盤銷

售量重上逾１０００伙水平，比起首季總和更多；樓價方面，「美聯樓價指數」最新報

１６７﹒５８點，樓價已連升４周，累升約１％。（ｓｌ）

