【美國加息】中原料美加息幅度逐步減少，樓價至年底可望升１５％





《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局公布今年內二度加息，但加息幅度只加０﹒５厘，令

美股昨日大升。是次美國只加息０﹒５厘而非０﹒７５厘，反映美國亦只是於通脹壓力下，被迫

加息，未來加息步伐或因通脹放緩而回落。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美

國步入加息周期已是不爭事實，但相信日後加息幅度會逐步減少。而香港於資金充裕下，相信香

港暫未需要跟隨美國加息。

陳永傑補充，香港銀行體系資金逾３０００億港元，依然相當充裕，香港銀行今次或未必跟

隨美國加息，但於息差影響下，若港資金流出，香港亦難逃加息的壓力。但於銀行資金充裕下，

積極搶佔按揭生意，料香港銀行仍會以各式各樣優惠吸引買家承造按揭，始終得益者仍是物業買

家。



＊料美國加息對香港物業市場影響輕微＊



於全球疫情持續，加上俄烏戰爭未見解決，貨幣貶值及通脹問題，仍然大於加息影響。即使

面對去年第四季開始的經濟下滑，香港樓價指標ＣＣＬ距離去年高位只錄５％的跌幅，而港股較

高位卻有近４成跌幅，反映物業抗跌力較其他投資工具強，陳永傑相信物業仍是港人賴以保值的

工具。單是美國加息因素，相信對香港物業市場影響輕微。



＊料樓價至年底可望升１５％＊



於香港疫情受控，放寬限聚措施，以及消費券刺激下，本港４月份市況明顯轉旺，一手成交

更較３月份錄得逾５﹒５倍的升幅，相信近期一手入市買家已考慮到加息因素，多個一手項目依

然熱賣，反映加息對市民入市影響有限。陳永傑相信，於通脹壓力下，實物市場如物業，依然會

受追捧，加息對買家入市意欲影響不大，反而令業主及發展商們開價更克制。陳永傑對後市預期

依然樂觀，料５月份一手成交量可達２５００宗，創１８個月新高，樓價至年底可望有１５％的

升幅。（ｓｌ）

