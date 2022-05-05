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即市新聞

05/05/2022 11:31

【美國加息】中原料美加息幅度逐步減少，樓價至年底可望升１５％



　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局公布今年內二度加息，但加息幅度只加０﹒５厘，令
美股昨日大升。是次美國只加息０﹒５厘而非０﹒７５厘，反映美國亦只是於通脹壓力下，被迫
加息，未來加息步伐或因通脹放緩而回落。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美
國步入加息周期已是不爭事實，但相信日後加息幅度會逐步減少。而香港於資金充裕下，相信香
港暫未需要跟隨美國加息。
　　陳永傑補充，香港銀行體系資金逾３０００億港元，依然相當充裕，香港銀行今次或未必跟
隨美國加息，但於息差影響下，若港資金流出，香港亦難逃加息的壓力。但於銀行資金充裕下，
積極搶佔按揭生意，料香港銀行仍會以各式各樣優惠吸引買家承造按揭，始終得益者仍是物業買
家。
　
＊料美國加息對香港物業市場影響輕微＊
　
　　於全球疫情持續，加上俄烏戰爭未見解決，貨幣貶值及通脹問題，仍然大於加息影響。即使
面對去年第四季開始的經濟下滑，香港樓價指標ＣＣＬ距離去年高位只錄５％的跌幅，而港股較
高位卻有近４成跌幅，反映物業抗跌力較其他投資工具強，陳永傑相信物業仍是港人賴以保值的
工具。單是美國加息因素，相信對香港物業市場影響輕微。
　
＊料樓價至年底可望升１５％＊
　
　　於香港疫情受控，放寬限聚措施，以及消費券刺激下，本港４月份市況明顯轉旺，一手成交
更較３月份錄得逾５﹒５倍的升幅，相信近期一手入市買家已考慮到加息因素，多個一手項目依
然熱賣，反映加息對市民入市影響有限。陳永傑相信，於通脹壓力下，實物市場如物業，依然會
受追捧，加息對買家入市意欲影響不大，反而令業主及發展商們開價更克制。陳永傑對後市預期
依然樂觀，料５月份一手成交量可達２５００宗，創１８個月新高，樓價至年底可望有１５％的
升幅。（ｓｌ）

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