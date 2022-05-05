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05/05/2022 11:41

【美國加息】經絡料港匯將觸及弱方兌換保證，銀行結餘進一步下降

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒５厘，並將於６月啟動縮表。經絡按揭
轉介首席副總裁曹德明表示，是次加息半厘的決定及幅度符合符市場預期，而最近兩次議息會議
共已加息０﹒７５厘。現時美國通脹持續高企，３月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升８﹒５％，
再創超過４０年新高，加上疫情及外圍局勢緊張，引發的供應鏈樽頸及對全球經濟造成不確定性
，透過加息去抑壓高通脹是勢在必行。另一方面，美聯儲將於６月啟動縮表，規模將逐步增至
９５０億美元。參考上一次「收水」程序，由２０１４年１月至１０月歷時９個月後停止量化寬
鬆，相信是次量化寬鬆規模將比以往更大更急。加上通脹以及其他經濟數據支持，料未來加息及
縮表行動仍會持續進行。
　
＊如本港銀行結餘回落至１０００億元以下，或考慮跟隨加息＊
　
　　至於香港方面，暫未有銀行宣布調升最優惠利率（Ｐ）。曹德明認為，香港銀根仍然充裕，
短時間內未有太大壓力立即跟隨美國加息（Ｐ）。現時銀行體系結餘已由高峰多達４５７５億元
的歷史新高，逐步回落至現時約３３７５億元。曹德明續指，現時美終落實「收水」程序，然而
縱使港息與美息走勢息息相關，即使美國開始加息，本港未需立即跟隨。參考上一輪加息周期，
美國加息９次達２﹒２５厘，香港才加息１次為０﹒１２５厘。料倘本港銀行體系結餘回落至
１０００億元以下水平，銀行才有機會考慮跟隨美國加息（Ｐ），預期是次美國加息短期對本港
樓市的影響不大。
　
＊次季末一個月拆息將挑戰０﹒６厘至０﹒８厘水平＊
　
　　今日一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）為０﹒１９厘，三個月銀行同業拆息
（ＨＩＢＯＲ）則抽升至０﹒７４厘即近２年（２２個月）的新高。曹德明指，雖然近月一個月
銀行同業拆息一直徘徊於０﹒２厘左右，但今次美國加息幅度比上次更大，而且將啟動縮表，料
美元將逐步增強，套息交易增，本港或將觸及７﹒８５的弱方兌換保證，令銀行結餘進一步下降
，而拆息亦將隨之上升，預計次季末一個月ＨＩＢＯＲ將升至０﹒６厘水平，更有機會挑戰
０﹒８厘以下，不過Ｈ按的供樓人士開支暫未大增，現時Ｈ按實際按息相比Ｐ按及定按計劃仍是
最低。長遠看料美國年內將繼續加息，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意本港息口走勢，
事前應先仔細計算自身的供款負擔能力以　及評估中長線風險，並揀選最合適的按揭計劃。
（ｓｌ）

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