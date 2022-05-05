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05/05/2022 10:59

【美國加息】瑞銀：美國經濟能軟著陸，消費投資料將繼續增長

　　《經濟通通訊社５日專訊》美聯儲公布加息５０個基點至０﹒７５－１厘，為２０００年５
月以來首次上調利率５０個基點。此外，央行計劃６月起縮減資產負債表，由最初每月「縮表」
４７５億美元，３個月後規模倍增至９５０億美元。美國三大股指收漲２﹒８－３﹒２％。
　　瑞銀發表研究報告指，該行的觀點與美聯儲基本一致。正如鮑威爾所指，俄烏衝突和中國封
控措施對供應端造成了額外的衝擊，這些都增加通脹壓力，使央行壓抑通脹的工作變得更加困難
。然而，該行仍然相信經濟能夠軟著陸。總體而言，美國家庭和企業資產負債表都強勁，即使利
率上升，消費和投資也料將繼續增長。
　　該行表示，過去一年「過熱」的商品價格將大幅下滑，這應有助於整體通脹降溫，減輕美聯
儲將利率提高至遠高於中性水平的壓力。該行預計３月ＰＣＥ價格指數為６﹒６％，到年末前料
將降至４％以下，這應允許美聯儲在利率升至２﹒５％左右的中性水平後，加息周期得以暫停。
　　該行提及，按照該行的基準情景，即增長和通脹溫和放緩，美股今年末有望進一步走高，投
資者應考慮投資於價值板塊；應對利率走高和通脹上行；為投資組合進行對沖；以及駕馭好市場
波動性。（ｂｎ）

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