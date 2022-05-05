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即市新聞

05/05/2022 13:04

【美國加息】渣打料今年餘下時間美國將加息３次，縮表步伐符預期

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局加息０﹒５厘，為２０００年以來最大幅度加息，聯
邦基金利率目標區間上調到０﹒７５厘至１厘，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志在網上會
議表示，是次美國加息舉動較市場預期溫和，認為聯儲局需要時間觀察經濟數據，強調其打擊通
脹為首要任務不變，而其縮表步伐並沒有驚喜，比較符合市場預期，對市場而言有一定紓緩作用
，而整個縮表過程或需時三年來完成，對資產市場而言，為較正面的消息。
　　渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，預期美國經濟將會高開低走，故美聯儲在今年下半年
或未必維持其鷹派的程度，料在今年第三季中段，其積極加息步伐的空間或會收窄，屆時聯儲局
鷹派或有所放鬆，對市場信心有正面影響。
　　他指出，現時到今年底還有五次議息會議，料下次議息會議或加息５０點子，而７月或加息
２５點子，其後兩次或會暫停加息，直到１２月才加息２５點子，又指今年美聯儲縮表數量對市
場影響較微，因其資產負債表一直處於高位，但當縮表進行至一定程度，屆時市場便會關注資金
流動性情況，預期依照現時的縮表速度，市場未必太快感受到資金收緊。（ｂｎ）

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