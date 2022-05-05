【美國加息】渣打料短期內港元拆息或繼續向上，暫時未見資金流出

《經濟通通訊社５日專訊》渣打大中華區高級經濟師劉健恆在網上會議表示，若美國經濟高

開低走，下半年美國經濟放緩，將拖累香港在出口方面的經濟復甦動力，但隨著社交距離措施逐

漸放寬，將刺激香港內需反彈，料香港下半年的經濟復甦主要將來自內需，或能抵銷外在的不明

朗因素以及港元拆息上行的風險，維持全年香港ＧＤＰ增長預測為１﹒２％。

他指出，由於聯繫匯率制度，港息大致上需要跟隨美息上升，但港元資金充裕，香港銀行體

系總結餘約３０００多億，料短期內港元拆息或繼續向上，但港息上升步伐或較美息滯後，又指

ＨＩＢＯＲ上升速度較ＬＩＢＯＲ落後，料相關情況將於今年持續，預期今年底３個月

ＨＩＢＯＲ將達１﹒９％水平，中長遠亦未見聯匯會出現變化。



＊資金流動性充裕，對港匯有緩衝作用＊



對於港匯，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，若港匯觸及７﹒８５水平，金管局

便會入市干預，認為現時有機會觸及７﹒８５水平，儘管現時股市情緒走軟，港匯需求較弱，但

暫時未見本港有資金流出，其流出流入情況亦比較正常。劉健恆補充，與上次加息周期相比，現

時香港資金流動性較充裕，對港匯有緩衝的作用，料其波動情況不會較上次嚴重。

對於本港最優惠利率，劉健恆提及，在上次加息周期中，在美國加息８次，香港才跟隨加息

，認為現時基本情況與上次類似，但現時最優惠利率與ＨＩＢＯＲ的息差超出４厘，接近５厘水

平，認為現時加息壓力不大，儘管美聯儲在６月及７月進行加息後，仍有空間「唔洗加住」。

（ｂｎ）



