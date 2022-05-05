【美國加息】陳茂波：本港外部環境更具挑戰，環球經濟復甦受壓

《經濟通通訊社５日專訊》財政司司長陳茂波表示，聯儲局收緊貨幣政策，除了會減弱美國
經濟的動力外，也會影響全球資金流向以至其他經濟體的資金充裕程度，對環球經濟的穩步復蘇
構成壓力，令香港面對的外部環境更具挑戰。此外，環球金融市場或會更為波動，部分基本因素
較弱的新興市場經濟體面對的壓力（包括貨幣貶值和資金外流）將較顯著，政府會繼續關注相關
風險。
＊加息添置業人士供樓壓力＊
他提及，對市民而言，港元拆息上升將增加他們的按揭還款開支。雖然本港住宅物業過半數
已沒有按揭貸款，近期新造的住宅按揭貸款的平均供款對入息比率處於３７％，且都通過加息３
厘的壓力測試，反映系統風險已多方面管理。不過，在經濟仍未全面恢復、失業率偏高、許多市
民收入受壓的環境下，對部分正在供樓的小業主而言，加息將增添他們供樓的壓力及對生活的憂
慮。
他表示，同時，政府需要注視加息對資產市場、信貸質素、本地消費和投資活動，以及經濟
氣氛的影響，也要關注其對市民及中小企造成的負擔。對於中小企而言，疫情對業務的打擊仍在
，全球供應鏈及物流運輸也未完全暢通，令經營仍然艱難，持續加息意味其償還貸款的壓力亦逐
步增加。
＊港匯逐步靠向弱方兌換保證水平＊
他指出，美國聯儲局昨天議息會議一如市場預期加息０﹒５厘，是２２年來首次加幅達到半
厘，一個多月來聯邦基金利率合共加幅已達０﹒７５厘，目標利率現加到０﹒７５至１厘。雖然
聯儲局官員的言論，紓緩了市場對往後會議以更大幅度加息的憂慮，但今年餘下時間加息的趨勢
仍然確定，累計幅度可能達２﹒５厘或更多，局方亦確定了縮減資產負債表的步伐。
他續指，在聯繫匯率制度下，港美息差拉闊會導致更多套息交易，令港匯逐步靠向７﹒８５
兌一美元的弱方兌換保證水平，最終令港元拆息跟隨美息向上。不過，港匯變化及息率上升的速
度及幅度，仍會視乎本地資金量及經濟情況而變化。聯匯制度運作４０年來行之有效，有龐大外
匯儲備的支持；金融及銀行體系非常穩健，並已建立完善及能應對風險的緩衝空間及防禦機制，
有信心維持貨幣及金融市場的穩定暢順運作。（ｂｎ）
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