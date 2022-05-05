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05/05/2022 17:47

【中概焦點】蔚來汽車：將努力維持其在紐約和香港的上市地位

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國證券交易委員會５月４日依據《外國公司問責法》
（ＨＦＣＡＡ）再將８８家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。在列的蔚來汽車
（０９８６６）表示，將繼續遵守中國和美國適用的法律法規，並「努力根據適用的上市規則，
維持其在紐約證交所和香港交易所的上市地位」。（ａｃ）

　

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