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05/05/2022 18:15

【企業盈喜】景福集團（２８０）料全年多賺逾倍至最多６２００萬

　　《經濟通通訊社５日專訊》景福集團（００２８０）發盈喜，預期集團截至今年３月底止年
度的公司擁有人應佔綜合溢利為介於５８００萬元至６２００萬元，較上年度的２８６０萬元增
長１０２％至１１７％。
　　集團解釋，該可觀之溢利增長主要是由於在第五波疫情前，疫情在香港趨於穩定，消費者信
心有所改善，令集團之零售業務收入有顯著增長。然而，受第五波疫情影響，自２０２２年第一
季度起，集團之業務放緩。（ａｃ）

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