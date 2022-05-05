《經濟通通訊社５日專訊》景福集團（００２８０）發盈喜，預期集團截至今年３月底止年
度的公司擁有人應佔綜合溢利為介於５８００萬元至６２００萬元，較上年度的２８６０萬元增
長１０２％至１１７％。
集團解釋，該可觀之溢利增長主要是由於在第五波疫情前，疫情在香港趨於穩定，消費者信
心有所改善，令集團之零售業務收入有顯著增長。然而，受第五波疫情影響，自２０２２年第一
季度起，集團之業務放緩。（ａｃ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
05/05/2022 18:15
【企業盈喜】景福集團（２８０）料全年多賺逾倍至最多６２００萬
《經濟通通訊社５日專訊》景福集團（００２８０）發盈喜，預期集團截至今年３月底止年
度的公司擁有人應佔綜合溢利為介於５８００萬元至６２００萬元，較上年度的２８６０萬元增
長１０２％至１１７％。
集團解釋，該可觀之溢利增長主要是由於在第五波疫情前，疫情在香港趨於穩定，消費者信
心有所改善，令集團之零售業務收入有顯著增長。然而，受第五波疫情影響，自２０２２年第一
季度起，集團之業務放緩。（ａｃ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|中國故事05/05/2022
《神州經脈》財新服務業PMI大走樣 更多中概入美臨時摘牌名單
|財經熱話05/05/2022
百威季績強勁高盛唱好 股價曾飆逾一成 啤酒股首選？
|財經熱話05/05/2022
【美國加息】渣打料聯儲局年內再加息合共1厘 港息上調壓力不大
|財經熱話05/05/2022
【國泰高飛】連敬涵薦兩復甦股 落後、強勢股任君選擇！
|財經熱話05/05/2022
【美國加息】余偉文：美加息不影響港貨幣穩定 無明顯流動性風險
|FOCUS05/05/2022
【FOCUS】Happy FED Day! 惟鮑叔兩目標難兼顧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰