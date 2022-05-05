【特首選舉】消防安全條例諮委會主席吳珮儀裁定為選委會當然委員

《經濟通通訊社５日專訊》候選人資格審查委員會在憲報刊登公告，宣布消防安全條例諮詢
委員會主席吳珮儀選委會當然委員的登記為有效，界別分組為建築、測量、都市規劃及園境界。
選舉事務處收到一份涉及擔任指明職位的人士的變動而產生的當然委員登記，資審會在審查
後，裁定這份當然委員的登記為有效，涉及的界別分組是建築、測量、都市規劃及園境界界別，
指明職位消防安全條例諮詢委員會主席。（ｈｙ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|大行報告05/05/2022
【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標 高盛睇淡馬鋼
|開市Good Morning05/05/2022
林家亨：聯儲局偏鴿利好港股 料滙控有望跑贏大市
|財經熱話05/05/2022
【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走
|財經熱話04/05/2022
美高梅季績符預期 惟澳博績後大行看法分歧 濠賭股普遍下跌
|財經熱話04/05/2022
【議息前夕】潘鐵珊：匯控水位不多 宜吼內銀股！
|中國故事04/05/2022
【上海特寫】封控下的奶茶店：高光不再 但求不死
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰