【特首選舉】消防安全條例諮委會主席吳珮儀裁定為選委會當然委員

《經濟通通訊社５日專訊》候選人資格審查委員會在憲報刊登公告，宣布消防安全條例諮詢

委員會主席吳珮儀選委會當然委員的登記為有效，界別分組為建築、測量、都市規劃及園境界。

選舉事務處收到一份涉及擔任指明職位的人士的變動而產生的當然委員登記，資審會在審查

後，裁定這份當然委員的登記為有效，涉及的界別分組是建築、測量、都市規劃及園境界界別，

指明職位消防安全條例諮詢委員會主席。（ｈｙ）

