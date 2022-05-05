  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2022 16:31

【新冠肺炎】本港新增３２１宗確診，核酸檢測陽性１４８宗

　　《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
３２１宗新冠肺炎確診，包括１４８宗核酸檢測陽性，１７３宗快測呈報陽性，當中有１７宗輸
入案例，１２宗在機場臨時樣本採集中心發現，患者分別來自美國、加拿大、韓國、新加坡、台
灣等地。今日有５宗個案在檢疫期間確診。
　　確診個案中，有３７宗在醫管局確診，１０宗在公共衞生化驗所確診，１０１宗在私營化驗
所。公共衞生化驗所分析７３宗案例，７２宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１宗病毒量太低。第五
波累計１１９﹒３萬宗確診，包括７４﹒６萬宗核酸檢測陽性，４４﹒７萬宗快測呈報陽性。

＊１間安老院舍出現個案＊

　　歐家榮表示，沒有新增院舍爆疫，過去出現個案的院舍中，有１間安老院舍出現個案涉１名
院友。

＊逾２３００間學校復課＊

　　歐家榮表示，超過２３００間學校復課，涉逾７２萬名學生及１２萬名教職員。學校呈報
２６宗個案，涉２４名學生及２名教職員，２１宗快測陽性，５宗核酸檢測陽性，涉１間幼稚園
教職員，１３間小學１４名學生，１１間中學１０名學生及１名教職員。呈報個案中只有１間小
學出現２名學生確診，２個案為同一家人但不同班。
　　歐家榮又指，有６名學生在假期後沒有上學，有１１人今早採樣，其餘１０人是昨日採樣。
（ｈｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/05/2022
百威季績強勁高盛籲買入　股價曾飆逾一成　啤酒股首選？
財經熱話05/05/2022
【美國加息】渣打料聯儲局年內再加息合共1厘　港息上調壓力不大
財經熱話05/05/2022
【國泰高飛】連敬涵薦兩復甦股　落後、強勢股任君選擇！
財經熱話05/05/2022
【美國加息】余偉文：美加息不影響港貨幣穩定　無明顯流動性風險
FOCUS05/05/2022
【FOCUS】Happy FED Day!　惟鮑叔兩目標難兼顧
財經熱話05/05/2022
美再增88隻列預摘名單　中概股反應冷靜　京東派特息更曾升4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金