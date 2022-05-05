【新冠肺炎】本港新增３２１宗確診，核酸檢測陽性１４８宗

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

３２１宗新冠肺炎確診，包括１４８宗核酸檢測陽性，１７３宗快測呈報陽性，當中有１７宗輸

入案例，１２宗在機場臨時樣本採集中心發現，患者分別來自美國、加拿大、韓國、新加坡、台

灣等地。今日有５宗個案在檢疫期間確診。

確診個案中，有３７宗在醫管局確診，１０宗在公共衞生化驗所確診，１０１宗在私營化驗

所。公共衞生化驗所分析７３宗案例，７２宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１宗病毒量太低。第五

波累計１１９﹒３萬宗確診，包括７４﹒６萬宗核酸檢測陽性，４４﹒７萬宗快測呈報陽性。



＊１間安老院舍出現個案＊



歐家榮表示，沒有新增院舍爆疫，過去出現個案的院舍中，有１間安老院舍出現個案涉１名

院友。



＊逾２３００間學校復課＊



歐家榮表示，超過２３００間學校復課，涉逾７２萬名學生及１２萬名教職員。學校呈報

２６宗個案，涉２４名學生及２名教職員，２１宗快測陽性，５宗核酸檢測陽性，涉１間幼稚園

教職員，１３間小學１４名學生，１１間中學１０名學生及１名教職員。呈報個案中只有１間小

學出現２名學生確診，２個案為同一家人但不同班。

歐家榮又指，有６名學生在假期後沒有上學，有１１人今早採樣，其餘１０人是昨日採樣。

（ｈｙ）

