【新冠肺炎】邵家臻澄清梁國雄沒有確診

《經濟通通訊社５日專訊》前立法會議員邵家臻在社交媒體貼文，引述社民連梁國雄的太太
陳寶瑩指，梁國雄沒有確診感染新冠病毒。
對於網上流傳指，正在服刑的梁國雄確診，病情急轉直下，要入住深切治療部，邵家臻指是
假消息。醫管局總行政經理李立業，在疫情記者會上回應提問時說，沒有相關資料。
梁國雄早前被控與多名民主派人士組織及參與非法集會罪成，現正在石壁監獄服刑。他另涉
民主派初選案。（ｈｙ）（ｚｚ）
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