《小傳日記》花旗加息又預摘中概股，科網佬前路有無得估？

《小傳日記》萬眾期待嘅花旗息率，最後都一如「孖屐」預期加半厘。嗰邊魚缸高興到開Ｐ

慶祝咁，道指收升９００幾點！香江魚缸今朝都一齊高開慶祝，但就好似開香檳咁噴升完一陣就

倒返落嚟，下晝起仲倒跌！全日收報２０７９３，跌７６點或跌０﹒３６巴仙。

前排京東（０９６１８）先啱啱宣布派息救價，不過向來「識玩」嘅花旗證交會，就喺今日

京東宣布派幾錢息嘅時候，同時將京東在內８８隻中概股掟埋入預定摘牌名單入面。不過都唔係

第一次啦，可能花旗都知，所以今次就「曬冷」落８８隻，仲要有唔少都係藍戰士或熱炒嘢。不

過橋唔怕舊都玩咗好幾次，今次魚缸都已經差唔多無乜反應，京東今日最後都輕微收升，升差唔

多１巴仙，報２４１﹒６銀；巴巴（０９９８８）升唔夠１巴仙，報９６﹒７銀；網易

（０９９９９）跌多過１巴仙，報１４７﹒５銀；ＱＱ（００７００）跌唔夠１巴仙，報

３６６﹒４銀；快手（０１０２４）升差唔多兩巴仙，報６３﹒８５銀；美團（０３６９０）升

唔夠１巴仙，報１６４﹒７銀。

睇返科指今日最終收報４２５８，跌６點或跌０﹒１４巴仙，尚算企穩廿天線，不過科指波

動大都好難靠一日半日收高廿天線就判斷係支持位。睇返ＭＡＣＤ方面仍然係處於正區間，加上

十天線維持向上移動靠近廿天線，走勢上都算利好。再加埋而家大家都期待緊阿爺刺激經濟，連

之前最受打壓嘅平台經濟都開口話支持，救市信心都好明顯。目前科指最有力「鐵底」都算係

３５００點，只要唔跌穿呢個位，科指走勢尚算有支持，如果睇好魚缸回升，吼住科技股就必不

可少，請請！



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