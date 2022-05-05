【內房困局】據報花樣年復工率達八成，料６月底前全部復工

《經濟通通訊社５日專訊》據《財聯社》引述花樣年（０１７７７）消息指，在公司應該復

工的４９個項目標段中，有３８個已復工，整體復工率達八成。。

報道稱，剩餘標段目前已有明確復工計劃和相應復工措施，預計將在６月３０日之前全部復

工。（ｂｉ）

