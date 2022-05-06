【美國加息】景順：聯儲局幣策趨溫和緊縮，惟政策失誤風險仍高

《環富通基金頻道６日專訊》景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭發表關於最新

聯儲局會議的觀點。



＊緩解市場對緊縮政策擔憂，惟料工資或續有上行壓力＊



過去數周，市場一直在估算聯儲局在５月的聯邦公開市場委員會中的緊縮程度，聯儲局剛剛

在會議後宣布加息５０個基點，並宣布將於６月開始縮減資產負債表。儘管如此，５０個基點的

加息仍是過去２０年內最大幅度的加息。在會議後的新聞發布會，美國股市飆升，而債券收益率

和美元下跌，因為主席鮑威爾緩解了市場對央行正在採取更進取的貨幣緊縮政策的擔憂。

儘管核心物價和通脹仍然「過高」，而且聯邦公開市場委員會成員最近發表評論稱需要更大

幅度的加息，但鮑威爾在接下來的幾次會議中引導了一個更加溫和的貨幣緊縮路線，即加息５０

個基點，並且央行並沒有積極考慮在６月和７月加息７５個基點。

鑑於最近的第一季度工資價格數據按季環比增長５﹒８％，具體指引反對更進取加息的舉措

有些令人出乎意料。儘管如此，鮑威爾表示「我們沒有看到工資價格指數式上升」。本周五（６

日）將公布的平均時薪數據應該能更清楚地說明經濟是否正在經歷工資價格指數式上升。估計美

國的工資可能會繼續面臨上行壓力，儘管核心通脹的其他部分可能會在今年下半年開始降溫。



＊健康負債表助家庭應對通脹，美國亞太股市或續波動＊



即便如此，政策失誤的風險仍然很高，一方面可能收緊速度不足以對抗通脹，又或者過於鷹

派的立場導致當前商業周期結束。儘管聯儲局在２０２２年落實政策正常化，但預計

Ｏｍｉｃｒｏｎ後經濟重啟的持續勢頭將有助於維持美國的增長。迄今為止，美國的實際收入受

到通脹上升的影響，但健康的家庭資產負債表有助於維持消費者支出，預計這一個動力繼續幫助

家庭度過通脹風暴。

總體而言，今天的聯邦公開市場委員會決定和鮑威爾的遠期加息指引表明，聯儲局在應對高

通脹水平的同時繼續嘗試實現軟著陸。聯儲局將在今年餘下時間繼續以盡可能快的速度達至中性

政策利率為目標，以符合當前的市場預期。風險主要是收益率進一步上行，鑑於緊縮環境，美國

和亞太地區股市可能會繼續經歷一些波動。迄今為止，全球市場在很大程度上從容應對這種緊縮

政策，惟美國債券剛面對了較大的震盪。（ｗａ）

