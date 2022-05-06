《缸邊麗評－熊麗萍》中概股「買保險」，在美以外上市

《缸邊麗評》美國證交會（ＳＥＣ）逐批將在當地上市的中概股列入「預定摘牌」名單，加

速中概股部署在美國以外交易所進行上市，為在美國退市的存在風險購買「保險」，經營線上線

下房地產交易和服務平台的貝殼控股（０２４２３）現正進行介紹方式在本港作雙重上市，股份

在本月１１日在港掛牌買賣，但港美兩地股份不可互換交易。汽車新勢力蔚來集團

（０９８６６）則選址在新加坡作第二上市，同樣以介紹方式上市，日前已接獲新交所發出上市

資格函。



由於介紹方式上市並不涉及發行新股及融資，對於資金充裕及沒有籌資需要的企業系統，是

上市的其中一個選項；而上市流程亦較簡單，免去公開招股的煩複過程，上市成本亦大大減輕。



不過，介招方式上市大多未能引起一般投資者的注意，未能推廣公司品牌，上市後的交投大

多較淡靜。蔚來今年３月已以介紹方式在港第二上市，並已計劃在新加坡作第三上市，在完成在

新加坡上市流程後，集團股份在港、新及美三地上市。



由於中美監管機構仍就中概股需符合美國審計要求進行討論，雙方何時可達成共識，又或能

否達成共識仍是「未知數」，在美上巿的中概股部署尋求其他上巿平台是合理做法；正如中國移

動（００９４１）、中國電信（００７２８）在美退巿，並回歸Ａ股上巿，估計未來將有更多中

概股以新加坡作為第二上巿平台。



由於新加坡交易所上巿公司的交投並不及本港及內地活躍，交易時段未能分散，但政、經

發展較穩定，有助分散中概股上巿平台的風險，亦希望增加不同投資者參與。未來能否找到不同

時區的交易所在第二上巿平台，也值得關注。以目前中概股在美國審計制度的要求下的不明朗因

素，對相關股份仍造成波動，而中美對方在談判上取得進展，也為中概股帶來短線反彈機會。若

內地真正完成對平台經濟企業整改，反而是內地本身可控制的風險，對消除股價不明朗因素的作

用更大。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

