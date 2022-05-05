【聚焦人幣】人幣中間價升５０５點子止步八連貶，報６﹒５６７２

《經濟通通訊社５日專訊》五一長假後首日復市，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價

今報６﹒５６７２，較上個交易日升５０５點子，止步八連貶，暫時脫離一年半低位，上個交易

日報６﹒６１７７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒５６７２ －５０５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９７０６ ＋１７５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０８２７ ＋２１１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３６８ －６５﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２８４２ ＋３０７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７５８７ ＋５２２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２９６２ －３９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７７９６ ＋２９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７４６２ －６７７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１５６１ －１４６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１５ ＋２６﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１１０７ －８７２５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３５４８ －５９３﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒５８００ －１４２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

