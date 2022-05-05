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即市新聞

05/05/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升５０５點子止步八連貶，報６﹒５６７２

　　《經濟通通訊社５日專訊》五一長假後首日復市，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價
今報６﹒５６７２，較上個交易日升５０５點子，止步八連貶，暫時脫離一年半低位，上個交易
日報６﹒６１７７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒５６７２　　－５０５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９７０６　　＋１７５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０８２７　　＋２１１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３６８　　　－６５﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２８４２　　＋３０７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７５８７　　＋５２２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９６２　　　－３９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７７９６　　　＋２９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７４６２　　－６７７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１５６１　　－１４６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６１５　　　＋２６﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒１１０７　－８７２５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３５４８　　－５９３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒５８００　　－１４２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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