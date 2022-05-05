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05/05/2022 09:27

【新冠肺炎】北京新增５０病例，延續防控措施，朝陽全區居家辦公

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京疫情延續，北京衛健委通報，４日北京
新增４２例本土確診病例和８例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增１例境外輸入確診病例，
無新增疑似病例和無症狀感染者。治癒出院２０例。
　　北京巿政府新聞發言人徐和建在發布會表示，「五一」之後，暫時延續五一假期社會面有關
防控措施，繼續暫停演出場所、娛樂場所、互聯網上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活
動。即日起，朝陽區從事洗浴、足療服務的相關經營主體將暫停營業。
　
＊朝陽全區單位今日起實行居家辦公＊
　
　　徐和建介紹，朝陽全區及公共交通運營調整的區域內單位，５月５日起實行居家辦公，必須
到崗的，盡量採取自駕方式，減少單位內部聚集，做到單位家庭兩點一線。
　　徐和建表示，首都這輪疫情確診病例總數已超過２０２０年新發地批發市場聚集性疫情病例
總數，新增病例連續多日在５０例上下波動。３日新增病例有所下降，但社會面篩查仍有零星病
例，首都疫情防控形勢依然非常嚴峻。他同時表示，北京已連續進行了多輪區域核酸篩查，基本
摸清社會面隱匿傳播底數。
　
＊入境調整為實施「１０天集中隔離＋７天居家隔離」＊
　
　　徐和建介紹，根據奧密克戎變異株潛伏期短、臨床症狀較輕的特點，首都嚴格進京管理聯防
聯控協調機制決定，調整北京有關風險人員隔離管理措施。關於入境人員：一是入境口岸為北京
的，調整為實施「１０天集中隔離＋７天居家隔離」。１０天集中隔離期滿後，若目的地為北京
，需閉環轉運至社區，實施７天居家隔離，在京無固定居所、不具備居家隔離條件的繼續實施４
天集中隔離；若目的地不為北京，則需繼續實施４天集中隔離，之後方可離京。隔離期間，按規
範進行核酸檢測與抗原自測。此前，入境北京需集中隔離２１天。
　　二是入境口岸為國內其他地區的，若在當地集中隔離滿１４天，即可參照國內人員政策進京
；不滿１４天，原則上不得進京；不滿１４天進京的，居家隔離補足１４天，不具備居家隔離條
件的進行集中隔離。
　
＊北京各火車站進站查驗４８小時核酸證明＊
　
　　中國鐵路北京局集團公告，自５月５日零時起，北京地區各車站對進站出京旅客查驗乘車前
４８小時內核酸檢測陰性證明和北京「健康寶」綠碼。目前，北京地區各車站在進站區域已安裝
自助查驗北京「健康寶」和核酸證明設備，旅客刷身份證即可快速查驗本人健康信息，車站安排
專人協助沒有智能手機的旅客進行查驗。現場還有鐵路工作人員進行查驗，採取機器查驗與人工
查驗相結合方式。
　
＊密接人員實行「１０＋７」，朝陽勁松７個社區解除臨時管控＊
　
　　徐和建表示，北京市調整有關風險人員隔離管理措施，其中，關於密接、次密和高風險人群
：密接人員調整為實施１０天集中隔離＋７天居家隔離；次密人員實行７天居家隔離，不符合居
家隔離條件的實行７天集中隔離；高風險人群實行１０天居家隔離＋７天健康監測，期間按照規
範進行核酸檢測和抗原自測。該政策自發布之日起執行。
　　４月２５日起，朝陽區對部分區域提升了管控措施，其中就包括勁松街道的十餘個社區。期
間，居民足不出區，原則上居家辦公，此次部分區域調整管控政策後，勁松街道共７個社區解除
臨時管控措施，分別是百環社區、百環東社區、八棵楊社區、和諧雅園社區、西大望路社區、首
城社區、西大望路南社區。
　
＊朝陽區、海澱區多地實施封控、管控、臨時封閉管理＊
　
　　此外，朝陽區副區長楊蓓蓓在發布會介紹，朝陽區將十八裏店鄉豐盈公寓Ｂ棟，建外街道光
輝裏小區７號樓、８號樓、１１號樓，劃為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。
十八裏店鄉豐盈公寓Ａ棟、Ｃ棟、恆星宿捨，劃為管控區，實行「人不出區、非必要不出戶、嚴
禁聚集」。
　　海澱區副區長林航介紹，對病例居住地及辦公場所：西北旺鎮大牛坊一期１４號樓４單元、
東昇鎮萊圳家園北區、學院路街道學清路甲３８號金碼大廈實施封控管理。對西北旺鎮大牛坊一
期１４號樓其他單元、東昇鎮萊圳家園南區實施管控管理。
　
＊北京１０９條定制公交商務班車線路停駛＊
　
　　今日起，北京對多個定制公交班次採取甩站、停運等措施，其中：定制公交商務班車線路採
取甩站措施１３條，停駛措施１０９條。巡遊定制公交望京區域、小紅門區域車輛全部停駛，環
球度假區巡遊定製公交因疫情防控需要，部分站點暫停預約。後續將配合防疫工作採取線路臨時
調整措施。

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