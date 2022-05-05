【大國博弈】美國欲擴大制裁海康威視，外交部：嚴重關切

《經濟通通訊社５日專訊》美國擬以「侵犯人權」為由全面制裁海康威視

（深：００２４１５），中國外交部發言人趙立堅今日就此回應，對有關報道表示嚴重關切，正

在密切關注有關動向。趙立堅強調，中方堅決反對美方利用人權等借口，濫用國家力量和國內法

無理打壓中國企業。關於美方所說的中國企業侵犯新疆穆斯林的人權，中方已經多次闡明有關立

場，美方的說法完全是世紀謊言，是對中國的抹黑和污蔑。他重申，美方應該嚴肅對待中方關切

，停止以各種借口制裁打壓中國企業，損害中方利益的霸權行徑，中國政府將堅定維護中國企業

的正當合法權益。



＊海康威視：制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上＊



恐被美國擴大制裁，海康威視今日跌停，成交額４５﹒１億元人民幣。海康威視方面回應稱

，報道提到美國政府可能實施的制裁還有待核實。制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上，

公司希望獲得公平公正的對待。公司服務於全球１５０多個國家和地區，海康威視加入全球市場

，嚴格依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則，與全球所有領先的

科技公司一樣，致力於科技為善。（ｃｔ）。

