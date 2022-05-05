  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2022 16:43

【大國博弈】美國欲擴大制裁海康威視，外交部：嚴重關切

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國擬以「侵犯人權」為由全面制裁海康威視
（深：００２４１５），中國外交部發言人趙立堅今日就此回應，對有關報道表示嚴重關切，正
在密切關注有關動向。趙立堅強調，中方堅決反對美方利用人權等借口，濫用國家力量和國內法
無理打壓中國企業。關於美方所說的中國企業侵犯新疆穆斯林的人權，中方已經多次闡明有關立
場，美方的說法完全是世紀謊言，是對中國的抹黑和污蔑。他重申，美方應該嚴肅對待中方關切
，停止以各種借口制裁打壓中國企業，損害中方利益的霸權行徑，中國政府將堅定維護中國企業
的正當合法權益。
　
＊海康威視：制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上＊
　
　　恐被美國擴大制裁，海康威視今日跌停，成交額４５﹒１億元人民幣。海康威視方面回應稱
，報道提到美國政府可能實施的制裁還有待核實。制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上，
公司希望獲得公平公正的對待。公司服務於全球１５０多個國家和地區，海康威視加入全球市場
，嚴格依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則，與全球所有領先的
科技公司一樣，致力於科技為善。（ｃｔ）。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/05/2022
百威季績強勁高盛籲買入　股價曾飆逾一成　啤酒股首選？
財經熱話05/05/2022
【美國加息】渣打料聯儲局年內再加息合共1厘　港息上調壓力不大
財經熱話05/05/2022
【國泰高飛】連敬涵薦兩復甦股　落後、強勢股任君選擇！
財經熱話05/05/2022
【美國加息】余偉文：美加息不影響港貨幣穩定　無明顯流動性風險
FOCUS05/05/2022
【FOCUS】Happy FED Day!　惟鮑叔兩目標難兼顧
財經熱話05/05/2022
美再增88隻列預摘名單　中概股反應冷靜　京東派特息更曾升4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金