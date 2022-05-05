【中概焦點】京東、Ｂ站、網易等８８中概股遭美列入摘牌風險名單

《經濟通通訊社５日專訊》美國證券交易委員會５月４日依據《外國公司問責法》

（ＨＦＣＡＡ）再將８８家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。第六批公司包括在港

雙重上市的京東（０９６１８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、網易（０９９９９）、小鵬汽車

（０９８６８）、蔚來汽車（０９８６６）、華能國際（００９０２）、中國鋁業

（０２６００）、中通快遞（０２０５７）、攜程（０９９６１）、中國東航（００６７０）、

中國南航（０１０５５）、中國移動（００９４１），除此之外還有滿幫集團、騰訊音樂、拼多

多、汽車之家、華住、有道、寶尊、科興等共８８家。至此，該名單目前已擴容至１２８家。

ＳＥＣ稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年５月２５日。

此前第五批公司包括：在港雙重上市的知乎（０２３９０）、理想汽車（０２０１５），還

有諾華家具、萬春醫藥、瑞幸咖啡、貝殼找房、中國食品有限公司、極光、澤爾西西醫療集團、

百世、尚乘ＩＤＥＡ、中比新能源、中網載線、ＬＯＶＡＲＲＡ、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ

Ｅｎｅｒｇｙ、Ｖａｌｕｅ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、

Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ Ｂｒｉｇｈｔ Ｇｒｏｕｐ。

此外，從臨時名單轉入確定名單（Ｃｏｎｃｌｕｓｉｖｅ ｌｉｓｔ）的中概股公司已增至

２３家，其中包括百濟神舟（０６１６０）、微博（０９８９８）、百度（０９８８８）等。

（ｊｔ）

