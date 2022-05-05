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05/05/2022 08:31

【中概焦點】京東、Ｂ站、網易等８８中概股遭美列入摘牌風險名單

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國證券交易委員會５月４日依據《外國公司問責法》
（ＨＦＣＡＡ）再將８８家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。第六批公司包括在港
雙重上市的京東（０９６１８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、網易（０９９９９）、小鵬汽車
（０９８６８）、蔚來汽車（０９８６６）、華能國際（００９０２）、中國鋁業
（０２６００）、中通快遞（０２０５７）、攜程（０９９６１）、中國東航（００６７０）、
中國南航（０１０５５）、中國移動（００９４１），除此之外還有滿幫集團、騰訊音樂、拼多
多、汽車之家、華住、有道、寶尊、科興等共８８家。至此，該名單目前已擴容至１２８家。
　　ＳＥＣ稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年５月２５日。
　　此前第五批公司包括：在港雙重上市的知乎（０２３９０）、理想汽車（０２０１５），還
有諾華家具、萬春醫藥、瑞幸咖啡、貝殼找房、中國食品有限公司、極光、澤爾西西醫療集團、
百世、尚乘ＩＤＥＡ、中比新能源、中網載線、ＬＯＶＡＲＲＡ、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　
Ｅｎｅｒｇｙ、Ｖａｌｕｅ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、
Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ　Ｂｒｉｇｈｔ　Ｇｒｏｕｐ。
　　此外，從臨時名單轉入確定名單（Ｃｏｎｃｌｕｓｉｖｅ　ｌｉｓｔ）的中概股公司已增至
２３家，其中包括百濟神舟（０６１６０）、微博（０９８９８）、百度（０９８８８）等。
（ｊｔ）

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