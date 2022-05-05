【內房困局】華夏幸福漲停，去年巨虧３９０億元惟今年首季轉賺

《經濟通通訊社５日專訊》陷入財困並正在進行債務重組的內房華夏幸福

（滬：６００３４０）公布，公司２０２１年實現營業收入４３１﹒８１億元（人民幣．下同）

，同比下降５７﹒３３％；淨利潤為虧損３９０﹒３億元，上年同期淨利潤３６﹒６５億元。華

夏幸福表示，公司虧損的主要原因為報告期內財務費用大幅增加，計提了大量借款利息及罰息。

同時，公司產業新城業務及住宅開發業務受流動性風險、地產下行等因素影響，銷售額減少，入

區企業簽約規模也有所下降。

不過，公司今年一季報顯示其淨利潤實現轉正。今年首季，公司實現營業收入４１﹒８２億

元，同比減少４７﹒３９％；實現歸母淨利潤２７﹒７５億元；經營活動產生的現金流量淨額

３﹒１２億元。

此外，華夏幸福開啟第二次現金兌付，兩次現金兌付累計達２０億元。截至４月２９日，公

司已經完成簽署金融債務重組協議的各類金融債權累計約１０６１﹒８７億元，相應減免債務利

息、豁免罰息金額共計９４﹒０１億元。

華夏幸福在五一假休市前三個交易日連續上漲，今復市後繼續封漲停，漲停價報３﹒３元。

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