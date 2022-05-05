  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2022 11:02

【內房困局】華夏幸福漲停，去年巨虧３９０億元惟今年首季轉賺

　　《經濟通通訊社５日專訊》陷入財困並正在進行債務重組的內房華夏幸福
（滬：６００３４０）公布，公司２０２１年實現營業收入４３１﹒８１億元（人民幣．下同）
，同比下降５７﹒３３％；淨利潤為虧損３９０﹒３億元，上年同期淨利潤３６﹒６５億元。華
夏幸福表示，公司虧損的主要原因為報告期內財務費用大幅增加，計提了大量借款利息及罰息。
同時，公司產業新城業務及住宅開發業務受流動性風險、地產下行等因素影響，銷售額減少，入
區企業簽約規模也有所下降。
　　不過，公司今年一季報顯示其淨利潤實現轉正。今年首季，公司實現營業收入４１﹒８２億
元，同比減少４７﹒３９％；實現歸母淨利潤２７﹒７５億元；經營活動產生的現金流量淨額
３﹒１２億元。
　　此外，華夏幸福開啟第二次現金兌付，兩次現金兌付累計達２０億元。截至４月２９日，公
司已經完成簽署金融債務重組協議的各類金融債權累計約１０６１﹒８７億元，相應減免債務利
息、豁免罰息金額共計９４﹒０１億元。
　　華夏幸福在五一假休市前三個交易日連續上漲，今復市後繼續封漲停，漲停價報３﹒３元。
（ｗｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告05/05/2022
【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標　高盛睇淡馬鋼
開市Good Morning05/05/2022
林家亨：聯儲局偏鴿利好港股　料滙控有望跑贏大市
財經熱話05/05/2022
【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走
財經熱話04/05/2022
美高梅季績符預期　惟澳博績後大行看法分歧　濠賭股普遍下跌
財經熱話04/05/2022
【議息前夕】潘鐵珊：匯控水位不多　宜吼內銀股！
中國故事04/05/2022
【上海特寫】封控下的奶茶店：高光不再　但求不死
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金