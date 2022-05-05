【聚焦人幣】人幣即期收挫３５８點穿６﹒６２，創近一年半新低

《經濟通通訊社５日專訊》五一長假後首日復市，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早

低開近百點子後，跌幅再度擴大，盤中低見６﹒６２６７，收盤報６﹒６２２４挫３５８點，創

２０２０年１１月１２日以來近一年半新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０７點子，報６﹒６４９７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５６７２，較上個交易日升５０５點子，

止步八連貶，暫時脫離一年半低位。



＊中國經濟增長前景仍顯擔憂，人幣料面臨貶值壓力＊



交易員稱，隔夜美國聯儲局如期加息後美指回落，不過市場對中國經濟增長前景仍顯擔憂，

短期美元表現可能偏強，人民幣料面臨貶值壓力。他們並表示，外部聯儲局激進加息預期有所降

溫，不過疫情防控措施對中國經濟衝擊持續，稍早公布的財新ＰＭＩ數據顯著疲軟，期待上周政

治局會議後具體政策措施出台穩定市場預期。

豐業銀行亞洲外匯策略師高奇認為，今日官方人民幣中間價略強於預測，或顯示人行有意穩

定市場預期；而離岸ＣＮＨ較在岸匯價仍弱，表明離岸市場仍較看空，短期人民幣可能在６﹒６

－６﹒７之間整理。（ｊｔ）

