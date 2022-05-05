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05/05/2022 16:47

【大國博弈】美對華懲罰性關稅７月屆滿，華外交部重申貿戰無贏家

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國對華的懲罰性關稅將於７月自動屆滿，美國貿易代表處表示
，正就措施進行評估和諮詢，如果有需要可以延長。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中美經
貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單方面加徵關稅不利於中國、不利於
美國、不利於世界。
　　美國前特朗普政府指控北京竊取美國知識產地和強迫美國企業技術轉移，自２０１８年起對
中國徵收懲罰性關稅，涉及每年約３５００億美元的中國進口商品。但隨著美國面對４０多年來
最高的通脹，企業急於尋找重要供應來源，要求總統拜登廢除這項懲罰性關稅的聲浪日益高漲。
　　此外，美國國防部長奧斯汀（Ｌｌｏｙｄ　Ａｕｓｔｉｎ）和美軍參謀長聯席會議主席米利
上將（Ｍａｒｋ　Ｍｉｌｌｅｙ）周二（３日）出席參議院撥款委員會小組聽證會時表示，美國
國防部的主要軍力布局重點仍鎖定對抗中國咄咄逼人的霸凌行為。根據美國五角大樓今年３月向
國會提交的《２０２２年國防戰略》報告，美國國防部把中國視為「意義最重大的競爭對手」。
對此，趙立堅表示，美高官擔心的是美式霸權受到影響，美國應該做的是摒棄冷戰思維和霸權，
直面客觀理性看待中國國防力量發展。（ｗｌ）

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